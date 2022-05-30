Стиральная машина не запускается – устранение неполадок и диагностика

Если ваша стиральная машина не запускается, это может быть связано с любой из множества проблем, включая проблемы с электропитанием и засоры. Давайте разберем, что представляют собой эти потенциальные проблемы и как их можно устранить.

И да, если вы обнаружили, что стиральная машинка сломалась, вызывайте профессионального мастера, чтобы осуществить ремонт стиральной машины на дому, в Киеве.

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1. Проблема с электропитанием

Стиральные машины иногда могут отключаться из-за проблем с электропитанием, поэтому первое, что нужно проверить – автоматические пакетники по электричеству. Выключите автоматический выключатель на 5 секунд и снова включив его.

Независимо от того, сколько гаджетов подключено в вашу электросеть, рекомендуем вам проверить напряжение в розетке с помощью мультиметра. Это позволит определить, есть ли проблема с питанием у вас в электросети. Воспользуйтесь мультиметром для определения сопротивление в электросети. Вы должны получить показания между 110 и 120 V, но могут быть небольшие колебания.

2. Стиральная машина нуждается в жестком сбросе

Если ваша стиральная машина не запускается или остановилась и не работает, а розетка и автоматический выключатель работают нормально, вы можете выполнить полную перезагрузку, агрегата. В целях безопасности отключите стиральную машину от сети и удерживайте одновременно кнопки ПИТАНИЕ и ПУСК в течение 5 секунд. Затем одновременно удерживайте кнопки ПУСК и ПАУЗА в течение 5 секунд. Снова подключите машину и нажмите ПУСК.

3. Кнопка запуска стиральной машины застряла

Во-первых, очистите область вокруг кнопки влажным бумажным полотенцем и посмотрите, нет ли на ней посторонних материалов, которые могут мешать ее работе. Затем нажмите или слегка коснитесь кнопки, чтобы увидеть, есть ли какие-либо улучшения.

Кнопки запуска стиральной машины выходят из строя, когда скопление грязи и мусора препятствует контакту кнопки с пусковым переключателем. Когда кнопка не касается переключателя, стиральная машина может запуститься, но в конечном итоге остановится в середине цикла или вообще не будет работать. Стоит подумать о вызове мастера.

4. Блокировка управления включена

Вы пытаетесь постирать белье, но стиральная машина заблокирована, не включается или отображает код ошибки LC или какой-нибудь другой, в зависимости от бренда и модели техники. Это вызвано функцией блокировки управления, которая блокирует все функции стиральной машины, чтобы предотвратить случайный запуск.

Деактивация функции блокировки управления может быть сложной задачей, поскольку у каждого бренда свой процесс. Главное требование — следовать инструкциям по деактивации, указанным в руководстве пользователя.

5. Неправильные настройки стиральной машины

Стиральная машина не может запуститься, если выбраны неправильные настройки. Убедитесь, что вы случайно не включили функцию «Отложенный старт», которая откладывает цикл стирки на предварительно выбранное время. Если ваша стиральная машина запускается, но затем останавливается во время стирки, убедитесь, что жидкое моющее средство полностью смешано с водой. На панели дисплея есть несколько различных настроек, поэтому обязательно выберите правильный.

Большинство современных стиральных машин оснащены дисплеем со списком кодов ошибок. Обратитесь к руководству пользователя для получения списка кодов и их значений. Удаление ошибки разблокирует стиральную машину, если она не запускается. Кнопка СТАРТ используется для включения и выключения стиральной машины; возможно, потребуется нажать несколько раз.

6. Перегоревший термопредохранитель

Во время цикла стирки, температура внутри стиральной машины превышает безопасный и нормальный рабочий диапазон, термопредохранитель отключит питание нагревательного элемента и остановит работу стиральной машины, что помогает предотвратить повреждение от перегрева. Вы можете проверить, при какой температуре работает ваша стиральная машина, прикоснувшись к крышке люка во время цикла стирки.

Если термопредохранитель неисправен, его необходимо заменить, чтобы вернуть стиральную машину к жизни. Эту процедуру лучше доверить профессиональным мастерам.

7. Неисправный переключатель крышки

Многие модели стиральных машин оснащены внутренним переключателем крышки, который предотвращает вращение машины, когда дверца стиральной машины открыта. Переключатель крышки оснащен магнитом, который перемещается между двумя витками проволоки. Когда крышка закрывается над катушками и магнитом, все три провода образуют временную цепь, которая запускает стиральную машину.

Если стиральная машина не запускается, нужно проверить наличие препятствий на резиновом уплотнении вокруг дверцы, что может вызвать дополнительное сопротивление при закрытии дверцы стиральной машины.

8. Неисправная плата управления

Панель управления стиральной машиной, обеспечивает электронный отклик, когда вы нажимаете кнопку «Пуск». Если стиральная машина не реагирует, на включение или работает циклами, возможно, неисправна плата управления.

Обратитесь к руководству пользователя, чтобы найти плату управления за дисплеем. Проводку можно подтянуть, чтобы восстановить работу платы, но, если на ней есть следы прогара, значит, она неисправна и нуждается в замене.

9. Сломанный таймер

Таймер является важным компонентом стиральных машин. Он продвигает стиральную машину через различные циклы и помогает завершить процесс стирки.

Со временем в стиральной машине могут появиться неисправности в различных узлах, что помешает правильной работе таймера. Если вы заметили, что таймер на вашей стиральной машине не работает его нужно сразу же заменить. При замене этой детали обязательно убедитесь, что деталь совместима с вашим годом и маркой стиральной машины.

10. Неисправный двигатель

Гудящий двигатель стиральной машины может быть признаком того, что двигатель начинает выходить из строя.

В заключении

Когда дело доходит до ремонта стиральной машины, не следует воспринимать ситуацию легкомысленно.

Ремонт стиральной машинки сложнее, чем может вам показаться, поэтому вызывайте профессионального мастера на дом. Это позволит вас сэкономить время, деньги и нервы.