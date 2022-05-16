Где и как выгодно заказать ремонт iPhone 13 Pro Max в Киеве

iPhone 13 Pro Max — флагманский “яблочный” смартфон, который можно назвать лучшим на сегодняшний день. Он обладает не только самыми передовыми технологиями и наиболее богатым набором возможностей, но и самым крупным дисплеем в линейке iPhone 13. Традиционно эта модель также радует стабильностью работы и надежностью.

Сам по себе iPhone 13 Pro Max выходит из строя крайне редко. Но, к сожалению, пользователи сталкиваются с такими неисправностями, как:

разбитое стекло дисплея;

поврежденная матрица экрана;

трещина задней панели.

Как не сложно догадаться, все эти поломки возникают по вине самих пользователей. А значит, на них не распространяется гарантийное обслуживание. Что делать в такой ситуации? Обращаться в официальный сервисный центр для платного обслуживания будет не лучшим решением. Дело в том, что стоимость такого ремонта очень высокая. Кроме того, вам придется расстаться со своим смартфоном на длительное время.

Разумеется, доверять iPhone 13 Pro Max первой попавшейся мастерской тоже не стоит. Выбирать следует среди крупных компаний, заработавших хорошую репутацию, которые предлагают приятные для клиентов условия. Отличным вариантом в г. Киев является СЦ iFix, о которой далее и пойдет речь.

Преимущества СЦ iFix

Компания содержит более 10 мастерских, которые уже не один год работают в разных районах Киева. Все они имеют огромное количество положительных отзывов в сети. Разумеется, есть и другие причины, по которым здесь выгодно заказывать ремонт iPhone 13 Pro Max:

в среднем скорость ремонта составляет 20 минут;

возможность заказать срочный ремонт, если время не терпит;

демократичные цены, в чем вы можете убедиться на сайте компании;

многие виды ремонта по желанию могут быть удешевлены — специалисты могут использовать вместо оригинальных деталей качественные, проверенные реплики;

большая гарантия предоставляется на детали и работу специалистов;

команда специалистов в области программного обеспечения поможет решить проблемы, связанные с софтом;

диагностика “железа” и ПО осуществляется бесплатно при заказе ремонта.

Скорость ремонта в СЦ iFix действительно удивляет. Но этому есть объяснение:

оборудование, которым оснащены мастерские, одно из лучших в Киеве;

в наличии всегда есть детали для iPhone 13 Pro Max и других моделей iPhone;

огромный опыт и квалификация специалистов.

Как заказать ремонт iPhone 13 Pro Max в СЦ iFix

Специалисты СЦ iFix могут выполнить любой ремонт iPhone 13 Pro Max, будь то замена аккумуляторной батареи или вышедших из строя электронных элементов материнской платы. В любом случае он будет выполнен качественно и быстро.

Чтобы заказать ремонт и получить консультацию, даже не обязательно лично посещать СЦ iFix. Достаточно оставить заявку на сайте, и специалист компании свяжется с вами в течение десяти минут.