Прямий друк на футболках - сучасне рішення для унікальних дизайнів

Direct to Garment (DTG), відомий як прямий друк на футболках, це спосіб нанесення графіки або зображення на тканину за допомогою спеціального принтера. Прямий принт на відміну від термоперенесення та шовкографії не вимагає створення трафаретів, що робить його більш гнучким та зручним для унікальних дизайнів та невеликих тиражів.

Переваги прямого друку на футболках

Технологія прямого друку полягає в тому, що принт на одяг наноситься спеціальним чорнилом, яке вбирається в волокна. Це найпрактичніший спосіб, який має такі переваги:

Висока якість зображення. Завдяки прямому принту у вас буде яскрава та деталізована картинка з великим спектром кольорів. Ф це дуже важливо для дизайну де багато дрібних елементів Гнучкість у малих тиражах. Прямий друк буде ідеальним для індивідуальних замовлень або малих партій одягу. Так ви можете створити унікальний дизайн на кожній одиниці, і вам не потрібно налаштовувати обладнання додатково. Тому процес проходить швидше та економічніше Екологічність. У прямому друку використовуються водні чорнила, вони менш шкідливі для навколишнього середовища. Різноманітність тканин. DTG-друк використовується на різних типах тканин, але більше він підходить для натуральних

Найпопулярніші принти

Популярні принти можуть змінюватись в залежності від пори року, трендів та аудиторії. Давайте з ними ознайомимося:

Мінімалістичні принти. Це прості, лаконічні зображення чи написи ( фрази однією мовою, невеликі геометричні форми) Ретро та vintage. Принти в стилі 70-90-х, як і раніше, популярні. вони ностальгують за минулими епохами включають ретро-шрифти і графіку Поп-культура та меми. Футболки із зображенням та фразами з популярних фільмів, ігор чи інтернет-мемов завжди актуальні. Футболки з абстрактними малюнками, акварельними візерунками та графічним дизайном підкреслять вашу унікальність та творчий вираз. тай-дай. Цей принт створює абстрактні, різнокольорові візерунки досі в тренді Графіті та вуличне мистецтво. Принти з вуличною культурою та графіті дуже популярні серед молоді, вони відображають дух міського життя та креативної свободи.

А також користуються популярністю принти: Написи та цитати, Тварини, Флористичні та природні мотиви, Персоналізація та багато іншого.

Технологічний процес

Давайте подивимося як проходить технологічний процес:

Підготовка дизайну. Зображення робиться на прозорому фоні та цифровому форматі PNG або TIFF з високою роздільною здатністю Підготовка тканини. Перед печаткою тканину обробляють спеціальним складом, це допомагає чорнилу краще вбиратися. Друк. Одяг завантажується в DTG-принтер, де зображення безпосередньо наноситься на тканину Закріплення. Після друку річ проходить процес термофіксації, це допомагає закріпити чорнило.

Наприкінці можна сказати, що прямий друк на футболках, це інноваційний метод, який відкриває нові можливості, а трендові принтери допоможуть виділитися, висловити свій настрій чи інтереси.