Шоколадний пиріг з горіхами: десерт для затишного вечора

Якщо ви шукаєте ідеальний десерт для святкового столу або просто для вечірнього чаювання, шоколадний пиріг з горіхами стане відмінним вибором. Цей пиріг поєднує в собі насичений шоколадний смак та хрусткі горіхи, що робить його неймовірно смачним.

Інгредієнти:

борошно – 200 г

цукор – 150 г

молоко – 150 мл

вершкове масло – 100 г (розтоплене)

какао-порошок – 50 г

яйця – 3 шт.

розпушувач тіста – 1 ч. л

горіхи (волоські або фундук) – 100 г (подрібнені)

шоколад – 100 г (подрібнений)

сіль

Приготування:

Розігрійте духовку до 180°C. Змастіть форму для випікання (приблизно 22 см в діаметрі) вершковим маслом та посипте борошном. У великій мисці змішайте борошно, цукор, какао-порошок, розпушувач та дрібку солі. Перемішайте до однорідності. У окремій мисці збийте яйця з молоком та розтопленим маслом. Додайте цю суміш до сухих інгредієнтів та ретельно перемішайте. Обережно введіть подрібнений шоколад та горіхи в тісто. Перемішайте до рівномірного розподілу. Вилийте тісто у підготовлену форму та випікайте в розігрітій духовці близько 30-35 хвилин. Готовність перевіряйте зубочисткою: вона повинна виходити сухою. Дайте пирогу охолонути у формі протягом 10 хвилин, потім обережно дістаньте його та залиште охолоджуватися на решітці.

Подача

Коли пиріг охолоне, наріжте його на порції. Для ідеальної подачі рекомендуємо купити морозиво від ТМ «Ласунка». Найкраще підійде ванільне або шоколадне морозиво, яке прекрасно доповнить смак пирога. Смачного!