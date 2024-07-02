Найкращі книги жахів за останнє десятиліття

Жанр горор цінувався читачами в кожен із періодів становлення людства. Змінюючись та розвиваючись разом із суспільством, книги жахів відображали найпотаємніші страхітливі переживання людей. А для окремої категорії читачів немає нічого кращого, ніж в спокійній атмосфері поринути в моторошну та захопливу історію. За останню декаду вийшло багато горор-книг, на які варто звернути увагу кожному поціновувачеві.

Джош Малерман, «Пташина скринька»

Цей постапокаліптичний трилер досліджує ідею зору як єдиного джерела доступу до смерті. Молода матір, на ім'я Мелорі, знаходить себе у світі, де загадкова сила за лічені хвилини доводить людей до божевілля та самогубства. Єдиний можливий спосіб захиститися від непізнаного жаху — це зав'язати собі очі. Рятуючи дітей, Мелорі змушена навпомацки подорожувати Америкою, шукаючи безпечне місце. Автор уміло створює напругу та тримає читача в захопленні, оскільки той постійно змушений гадати, що ж приховано за очною пов'язкою. Книга була адаптована стримінговим сервісом Netflix у вигляді фільму, головну роль в якому зіграла Сандра Буллок.

Стівен Кін, «Аутсайдер»

У цій роботі «король жахів» уміло знаходить баланс між кримінальним трилером і звичним надприродним горором. Тренер дитячої спортивної команди Тері Мейтленд вважається всією спільнотою прекрасною людиною та гарним сім'янином. Та коли поблизу міста знаходять тіло жорстоко вбитого хлопчика, усі докази вказують саме на Тері. Але в детектива Ральфа Андерсона є певні сумніви щодо вини тренера, навіть попри беззаперечність доказів. Чи вдасться йому довести невинуватість Тері? І як можна зупинити істоту, що здатна на подібне звірство?

Джо Гілл, «Пожежник»

Цей роман розповідає про світ, охоплений пандемією, яка змушує людей самозайматися. Головний герой, чоловік на прізвисько Пожежник, намагається врятувати вагітну жінку від катастрофічного світу.

Ширлі Джексон, «Ми завжди жили в замку»

Класичний готичний роман про сестер, які живуть в ізоляції після трагедії, що знищила їхню родину. Містика й жахи у цій книзі переплітаються з глибоким психологізмом.

Адам Невілл, «Ритуал»

Група з чотирьох друзів вирушає у похід шведськими лісами, щоб випробувати себе та відновити дружній зв'язок, перерваний смертю одного з друзів. Однак коли вони вирішують скоротити шлях, компанія викликає на себе давнє таємниче зло, що починає полювання на них. Темний та моторошний ліс ніби грає на їхніх найпотаємніших страхах та невпевненості, і ніхто не знає, якою небезпекою обернеться кожен крок.

Цю книгу та інші твори в жанрі жахів можна придбати в книгарні ReadEat. У крамниці завжди панує затишна атмосфера, у якій можна не лише ознайомитися з новинками, але також випити запашної кави.