Вікна та двері від Еверест, це комфорт та тепло у вашому будинку

Вікна та двері від Еверест, це комфорт та тепло у вашому будинку

У компанії Еверест не тільки продають та встановлюють металопластикові двері, вікна, також надають послуги.

Джерело: Відомості

Про компанію Everest 

Еверест, компанія яка спеціалізується не лише на установці, продажу металопластикових вікон та дверей, вона виготовляє металоконструкції для скління балконів та має досвід більше 13 років, ніж і здобула споживчий попит на українських ринках. Нашими спеціалістами розроблено понад 20 тис. проектів, тим самим надавши клієнтам високоякісну та надійну продукцію. У компанії Еверест не тільки продають та встановлюють металопластикові двері, вікна. Вони також надають послуги 

  • По утепленню 

  • Демонтажу 

  • Скління балконів під ключ 

Вони беруться навіть за найскладніші проекти, такі як скління тераси, мансарди та ін. архітектурні будівлі. 

Переваги металопластикових вікон та дверей 

Металопластикові конструкції давно мають попит у споживачів, погодьтеся, важко уявити квартиру без вікон і дверей з ПВХ. Тим хто ще сумнівається, чи варто встановлювати в квартирі конструкції з пластику, пропонуємо ознайомитися з перевагами сучасних дверей та вікон. 

  • Насамперед вони повинні бути з гарною тепло та звукоізоляцією. Якщо конструкція якісна, то ви назавжди забудете про протяги, шум, вихлопні гази та пил. 

  • Металоконструкція чудово переносить будь-які погодні умови. Їх термін експлуатації становитиме від 25 до 35 років 

  • Двері та вікна з металопласту впишуться в будь-який інтер'єр. Вони мають естетичний вигляд, а на вікна можна встановити жалюзі або рулонні штори. Найходовішим вважається білий, але можна замовити конструкцію іншого кольору та текстури, все залежить від вашого інтер'єру 

  • Вся конструкція з металопласту екологічна і не несе загрози здоров'ю 

  • Пластикові вікна та двері не потрібно утеплювати як дерев'яні. Вся конструкція легко миється і не вимагає додаткового догляду 

  • У сучасні конструкції встановлюється протизламна фурнітура, тому ваше житло знаходиться під надійним захистом. 

  • Пластикова конструкція коштує дешевше, ніж з дерева, а враховуючи термін експлуатації ви значно заощадите 

  • Конструкцію можна виготовити будь-якої форми та розміру 

  • Виготовлення та встановлення займуть від 5 до 7 днів 

Металопластикові конструкції - це відмінна якість і ціна, але вибір залишається за вами. 

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