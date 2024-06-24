Вікна та двері від Еверест, це комфорт та тепло у вашому будинку

Про компанію Everest

Еверест, компанія яка спеціалізується не лише на установці, продажу металопластикових вікон та дверей, вона виготовляє металоконструкції для скління балконів та має досвід більше 13 років, ніж і здобула споживчий попит на українських ринках. Нашими спеціалістами розроблено понад 20 тис. проектів, тим самим надавши клієнтам високоякісну та надійну продукцію. У компанії Еверест не тільки продають та встановлюють металопластикові двері, вікна. Вони також надають послуги

По утепленню

Демонтажу

Скління балконів під ключ

Вони беруться навіть за найскладніші проекти, такі як скління тераси, мансарди та ін. архітектурні будівлі.

Переваги металопластикових вікон та дверей

Металопластикові конструкції давно мають попит у споживачів, погодьтеся, важко уявити квартиру без вікон і дверей з ПВХ. Тим хто ще сумнівається, чи варто встановлювати в квартирі конструкції з пластику, пропонуємо ознайомитися з перевагами сучасних дверей та вікон.

Насамперед вони повинні бути з гарною тепло та звукоізоляцією. Якщо конструкція якісна, то ви назавжди забудете про протяги, шум, вихлопні гази та пил.

Металоконструкція чудово переносить будь-які погодні умови. Їх термін експлуатації становитиме від 25 до 35 років

Двері та вікна з металопласту впишуться в будь-який інтер'єр. Вони мають естетичний вигляд, а на вікна можна встановити жалюзі або рулонні штори. Найходовішим вважається білий, але можна замовити конструкцію іншого кольору та текстури, все залежить від вашого інтер'єру

Вся конструкція з металопласту екологічна і не несе загрози здоров'ю

Пластикові вікна та двері не потрібно утеплювати як дерев'яні. Вся конструкція легко миється і не вимагає додаткового догляду

У сучасні конструкції встановлюється протизламна фурнітура, тому ваше житло знаходиться під надійним захистом.

Пластикова конструкція коштує дешевше, ніж з дерева, а враховуючи термін експлуатації ви значно заощадите

Конструкцію можна виготовити будь-якої форми та розміру

Виготовлення та встановлення займуть від 5 до 7 днів

Металопластикові конструкції - це відмінна якість і ціна, але вибір залишається за вами.