Дизайн інтер’єру: тренди й антитренди 2024

Дизайн інтер'єру квартири – процес, що передбачає планування, створення та оформлення внутрішнього простору об'єкта. Звісно, апгрейду потребує не лише квартира. Це може бути будинок, офіс, магазин чи, наприклад, готель. Ви можете замовити дизайн будь-якої споруди чи приміщення в NVB Architects з метою забезпечення їх оптимальної функціональності, естетичності та комфорту.

Розробка дизайну інтер'єру передбачає розміщення меблів, вибір кольорів, матеріалів, декору та освітлення з урахуванням потреб і вподобань користувачів, а також архітектурних особливостей приміщення. Дизайн інтер'єру може бути реалізований у стилі мінімалізму з простими лініями й малою кількістю деталей, або ж вражати неймовірною розкішшю й дорогоцінними елементами (типово для стилів ампір, барокко тощо). Оформлення може бути будь-яким, – мета дизайнера задовольнити вимоги та потреби власника простору. Ретельно продуманий інтер'єр підвищить ефективність використання квадратних метрів, покращить настрій та зручність життя чи роботи.

7 найпопулярніших стилів дизайну квартири в 2024 році

В цьому році в тренді наступні стилі:

1. Сучасний мінімалізм – характеризується простими лініями, відсутністю зайвих деталей і використанням нейтральних кольорів. Він акцентує увагу на функціональності та просторості.

2. Скандинавський стиль – відомий своєю світлою кольоровою палітрою, природними матеріалами й текстурами, що дарують відчуття затишку. Для нього є типовим оформлення стін в світлих тонах, використання текстилю з натуральних матеріалів, дерев'яних меблів.

3. Еко-стиль – передбачає використання екологічно чистих матеріалів, таких як дерево, каміння, тканини з натуральних волокон. Популярності набуває озеленення інтер'єру, створення вертикальних садів та кімнатних рослин.

4. Лофт – промисловий стиль, який характеризується відкритими просторами, високими стелями, великими вікнами й використанням необроблених матеріалів, таких як бетон, метал і цегла.

5. Модерн – елегантний дизайн, який поєднує сучасні та ретро-елементи. Характеризується чіткими лініями, органічними формами й функціональністю.

6. Бохо-шик – сформувався під впливом різних культур, передбачає використання яскравих кольорів, вільне розташування меблів та декору. Важливими елементами є текстиль з етнічними візерунками, вінтажні меблі та численні декоративні деталі.

7. Техно-стиль – інноваційний стиль, який акцентує увагу на високих технологіях і сучасних матеріалах. В декорі використовуються глянцеві поверхні, скло, метал, в оформлення інтегруються сучасні технології.

Ці стилі відповідають тенденціям в дизайні інтерєру, орієнтованим на комфорт, функціональність та естетику.

Які стилі в дизайні інтер'єру стали неактуальними

В 2024 році популярність свою втратило кілька стилів, наприклад, поп-арт. Його яскравість та виразність перестала бути привабливою. Власники житла в 2024 році почали шукати більш стримані та елегантні рішення для своїх приміщень.

Куди менше уваги отримав і традиційний класичний стиль. Те, що раніше було в тренді, стало вважатися старомодним. Важкі меблі, великі кришталеві люстри та вишуканими тканини вкрай рідко зустрічаються в сучасних будинках. Зараз цінується функціональність. Все менше замовляють і тематичний дизайн, тобто оформлення, що базується на конкретних темах або періодах, як от ретро-стиль 60-х.

Більшість людей шукає унікальні стилі, які можуть бути адаптовані під їхні потреби. Втім, кожен обирає на власний розсуд. Зверніть увагу, що тренди в дизайні завжди змінюються, тож головне – створити інтерєр, який є комфортним і відображає вашу унікальну особистість.