Найпопулярніші напрямки для автобусної подорожі
Щоб придбати електронний квиток потрібно мінімум зусиль, варто лише зайти на сайт kolobus.com.ua.
Щоб придбати електронний квиток на автобус потрібно мінімум зусиль, варто лише зайти на сайт kolobus.com.ua. Витративши всього кілька хвилин, ви станете власником омріяного квитка на будь-який автобус. Куди ж найчастіше їздять українці? В рейтингу лідирують країни ближнього зарубіжжя:
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Польща
Близька до нас за духом і часто обирається для міжнародних подорожей. Туди їдуть з туристичною метою чи дня навчання. Напрямок популярний і у робочих мігрантів. Велика кількість автобусних маршрутів з України сполучає різні міста Польщі, такі як Варшава, Краків, Лодзь, Вроцлав й інші.
- Угорщина
Також має попит. Зазвичай туристи прямують саме до Будапешта.
- Словаччина
Популярні маршрути сполучають міста України, такі як Ужгород та Київ, зі столицею Словаччини, Братиславою, а також деякими іншими населеними пунктами.
- Румунія
Українці люблять подорожувати й Румунією. Автобусні маршрути в більшості випадків сполучають міста України з її столицею, Бухарестом.
- Чехія
Подорож до Чехії – унікальна можливість ознайомитися з архітектурними об’єктами та поринути в історію. Автобусні маршрути сполучають різні міста України (Київ, Львів, Тернопіль) з Прагою, Брно та іншими містами Чехії.
Ці напрямки часто обираються для туристичних поїздок, робочих задач, відвідування родичів і друзів, для навчання. Вибір конкретного перевізника залежить від різних факторів, таких як ціна квитків, зручність маршруту, наявність потрібних послуг та інші. Найзручніше це зробити, скориставшись спеціальною платформою.
Що подивитися туристу в місті Плзень
Місто невеличке, та дуже затишне. Тут є на що подивитися, наприклад, на пивоварню. Вона одна з найвідоміших у світі та є символом міста. Заснували пивоварню в 1842-му році. Саме тоді й приготували популярний сорт, що став відомий, як плзенське пиво.
Туристи можуть відвідати пивоварню та дізнатися більше про історію пивоваренного мистецтва, побачити процес виробництва пива від початку до кінця, а також спробувати свіже плзенське пиво. Екскурсія зазвичай включає відвідування різних залів пивоварні, музею пива й підземного пивного сховища, де напій витримується в дубових бочках. Також можна зайти до ресторану чи кафе, що на території пивоварні, де пропонується смачна традиційна чеська кухня, яка відмінно смакує з пінистою рідиною. Екскурсії проводяться в різний час і відрізняються вартістю й тривалістю. Бажано перед візитом перевірити їх розклад та забронювати квитки.
Що ще відвідати в Плзені? Зверніть увагу на католицький костьол святого Варфоломія, який є однією з найвидатніших історичних пам'яток міста. Окрім того, це найвищий собор Чехії й чудовий приклад романо-готичної архітектури.
Основна будівля костьолу була збудована у 13-14 століттях. За час свого історичного існування вона пройшла кілька реставрацій і модифікацій. Костьол був побудований у готичному стилі, але має чисельні романські елементи, особливо у фундаменті та нижніх частинах вежі. Вона варта особливої уваги, зважаючи на старовинні розписи й вітражі, як і бароковий орган, який встановили в 17 столітті.
Сьогодні костел святого Варфоломія використовується для богослужінь і відкритий для відвідувачів, які хочуть оглянути його історичну архітектуру та внутрішнє оздоблення. Це одне з тих місць, куди обов’язково слід сходити, якщо ви знаходитесь в Плзені та цікавитеся історією й архітектурою. Яскраві будівлі на вулицях, підземелля, синагога. Туристам затишно і комфортно в цьому місті.