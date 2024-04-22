Как правильно подобрать корейский солнцезащитный крем: ключевые моменты
Инструкции по выбору подходящего солнцезащитного средства исходя из ваших потребностей с рекомендациями.
С наступлением тепла и усилением солнечной активности важно защищать кожу от воздействий ультрафиолета. Это позволит предотвратить увядание кожи, возникновение ожоговых ран и повреждение кожного покрова. Помочь в этом призван корейский солнцезащитный крем. Но какой выбрать и что учитывать при подборе – ответы на эти вопросы вы найдете ниже.
Корейские солнцезащитные средства приобрели мировую популярность благодаря комплексному уходу за кожей. Они заботятся об увлажненности эпидермиса, борются с индивидуальными проблемами и одновременно защищают кожу от УФ-излучения. Если вы хотите купить корейский солнцезащитный крем для лица – ознакомьтесь с ассортиментом онлайн-магазина https://lotana.com.ua/product-category/kosmetika-dlya-tela/solncezashhita/ . Здесь представлена брендовая солнцезащитная косметика оптом, которую можно приобрести по выгодным ценам.
Типы кожи и их потребности
В настоящее время полки косметических магазинов заставлены огромным количеством солнцезащитных кремов. Главный вопрос – как выбрать крем, подходящий вашей коже? Давайте разбираться.
Крема с SPF под типы кожи (сухая, жирная, комбинированная, чувствительная)
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Чувствительной коже потребуется крем без вредных отдушек, спиртов и сомнительных ингредиентов, способных вызвать раздражение. Лучший солнцезащитный корейский крем для этого типа кожи – мягкое средство с 30+ SPF в весеннее время. И 50+ - в летний зной.
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Сухой и нормальной коже нужен крем с активным увлажняющим компонентом, например, гиалуроновой кислотой. Она способна удержать влагу в глубоких слоях кожи и уберечь от жгучего солнца.
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Корейский солнцезащитный крем для лица на каждый день для жирной кожи не должен стимулировать работу сальных желез. Такому типу кожи необходимо средство, которое не засоряло бы поры и прекрасно матировало жирный блеск.
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Комбинированная кожа нуждается в смешанном уходе: увлажнение в зоне щек и подсушивание жирной Т-зоны в сочетании с действенной SPF защитой.
Спектр защиты
SPF (фактор защиты от солнца) – это показатель того, сколько времени средство, нанесенное на вашу кожу, может беречь ее от солнечных ожогов. Например, после нанесения крема кожа начинает краснеть по прошествию 300 секунд и 10 секунд без крема. Делим 300 на 10 и получаем 30. Это значит, что крем имеет уровень защиты SPF 30+. Если же понадобилось около 500 секунд, чтобы получить тот же эффект – крем имеет SPF защиту 50+.
PA (рейтинг защиты от UVA) – это способность крема блокировать UVA-лучи. Обозначение PA+ означает степень защиты средства от UVA-лучей, и чем больше плюсов возле значения, тем более высокую степень защиты может обеспечить средство. Так один + - минимальный уровень защиты, а три + и больше – максимальный.
УФ-излучение (UVA, UVB) негативно влияет на состояние кожи и может привести к преждевременному фотостарению эпидермиса. UVA или длинноволновые ультрафиолетовые лучи оказывают наибольшее воздействие, так как проникают глубоко в кожу и активны круглый год. В то время как UVB действуют только на поверхности кожи, вызывая ожоги. Однако оба вида негативно сказываются на кожном покрове и могут привести к возникновению пигментных пятен, новым морщинам, а в худшем случае – к болезням кожи и раку. Именно поэтому защита от UVA и UVB чрезвычайно важна и должна непременно входить в состав уходовой косметики.
Ингредиенты и формулы
Солнцезащитные кремы из Кореи имеют уникальные формулы, наполненные экзотическими ингредиентами и увлажняющими компонентами. В состав корейской косметики от солнца чаще всего входят:
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антиоксиданты (витамин С, Е, выжимка зеленого чая) – повышают защитные свойства кожи;
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растительные экстракты алоэ вера, зеленого чая – успокаивают раздраженную кожу, снимают воспаления;
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гиалуроновая кислота, пантенол – тщательно увлажняют, заботятся о скорейшей регенерации кожи;
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аденозин – разглаживает морщины и глубокие линии.
Рекомендации по ингредиентам для различных типов кожи
Склонной к появлению прыщей, проблемной коже рекомендуется подбирать нежирные, легкие средства с компонентами вроде лемонграса, ниацинамида, регулирующих работу сальных желез.
Чувствительной коже подойдет косметика с успокаивающими компонентами вроде зеленого чая, чабреца или розмарина, которые снимают покраснения.
Стареющей и увядающей коже поможет сохранить влагу и свежесть средство с керамидами, аденозином и пептидами, которые разлаживают морщины и заботятся о восстановлении кожи.
Советы по выбору
Если вы ищете самые лучшие корейские солнцезащитные крема, позаботьтесь о том, чтобы узнать особенности своей кожи, а также состав и показания средств. Поскольку важным фактором выбора будут индивидуальные характеристики кожного покрова – тип, проблемные участки, возраст и аллергенность.
Выбрать подходящий продукт вам поможет косметолог или представитель косметологического магазина. На сайте Lotana вы сможете выгодно купить подходящие средства после консультации с менеджером. После того как заказ поступил в работу, в зависимости от суммы, вам начисляется скидка и цена на косметику значительно снизится. К продаже также доступны мини-версии продуктов – оптовая закупка может включать данный тип средств наравне с основным заказом.
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