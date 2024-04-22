Как правильно подобрать корейский солнцезащитный крем: ключевые моменты

С наступлением тепла и усилением солнечной активности важно защищать кожу от воздействий ультрафиолета. Это позволит предотвратить увядание кожи, возникновение ожоговых ран и повреждение кожного покрова. Помочь в этом призван корейский солнцезащитный крем. Но какой выбрать и что учитывать при подборе – ответы на эти вопросы вы найдете ниже.

Корейские солнцезащитные средства приобрели мировую популярность благодаря комплексному уходу за кожей. Они заботятся об увлажненности эпидермиса, борются с индивидуальными проблемами и одновременно защищают кожу от УФ-излучения. Если вы хотите купить корейский солнцезащитный крем для лица – ознакомьтесь с ассортиментом онлайн-магазина https://lotana.com.ua/product-category/kosmetika-dlya-tela/solncezashhita/ . Здесь представлена брендовая солнцезащитная косметика оптом, которую можно приобрести по выгодным ценам.

Типы кожи и их потребности

В настоящее время полки косметических магазинов заставлены огромным количеством солнцезащитных кремов. Главный вопрос – как выбрать крем, подходящий вашей коже? Давайте разбираться.

Крема с SPF под типы кожи (сухая, жирная, комбинированная, чувствительная)

Чувствительной коже потребуется крем без вредных отдушек, спиртов и сомнительных ингредиентов, способных вызвать раздражение. Лучший солнцезащитный корейский крем для этого типа кожи – мягкое средство с 30+ SPF в весеннее время. И 50+ - в летний зной. Сухой и нормальной коже нужен крем с активным увлажняющим компонентом, например, гиалуроновой кислотой. Она способна удержать влагу в глубоких слоях кожи и уберечь от жгучего солнца. Корейский солнцезащитный крем для лица на каждый день для жирной кожи не должен стимулировать работу сальных желез. Такому типу кожи необходимо средство, которое не засоряло бы поры и прекрасно матировало жирный блеск. Комбинированная кожа нуждается в смешанном уходе: увлажнение в зоне щек и подсушивание жирной Т-зоны в сочетании с действенной SPF защитой.

Спектр защиты

SPF (фактор защиты от солнца) – это показатель того, сколько времени средство, нанесенное на вашу кожу, может беречь ее от солнечных ожогов. Например, после нанесения крема кожа начинает краснеть по прошествию 300 секунд и 10 секунд без крема. Делим 300 на 10 и получаем 30. Это значит, что крем имеет уровень защиты SPF 30+. Если же понадобилось около 500 секунд, чтобы получить тот же эффект – крем имеет SPF защиту 50+.

PA (рейтинг защиты от UVA) – это способность крема блокировать UVA-лучи. Обозначение PA+ означает степень защиты средства от UVA-лучей, и чем больше плюсов возле значения, тем более высокую степень защиты может обеспечить средство. Так один + - минимальный уровень защиты, а три + и больше – максимальный.

УФ-излучение (UVA, UVB) негативно влияет на состояние кожи и может привести к преждевременному фотостарению эпидермиса. UVA или длинноволновые ультрафиолетовые лучи оказывают наибольшее воздействие, так как проникают глубоко в кожу и активны круглый год. В то время как UVB действуют только на поверхности кожи, вызывая ожоги. Однако оба вида негативно сказываются на кожном покрове и могут привести к возникновению пигментных пятен, новым морщинам, а в худшем случае – к болезням кожи и раку. Именно поэтому защита от UVA и UVB чрезвычайно важна и должна непременно входить в состав уходовой косметики.

Ингредиенты и формулы

Солнцезащитные кремы из Кореи имеют уникальные формулы, наполненные экзотическими ингредиентами и увлажняющими компонентами. В состав корейской косметики от солнца чаще всего входят:

антиоксиданты (витамин С, Е, выжимка зеленого чая) – повышают защитные свойства кожи;

растительные экстракты алоэ вера, зеленого чая – успокаивают раздраженную кожу, снимают воспаления;

гиалуроновая кислота, пантенол – тщательно увлажняют, заботятся о скорейшей регенерации кожи;

аденозин – разглаживает морщины и глубокие линии.

Рекомендации по ингредиентам для различных типов кожи

Склонной к появлению прыщей, проблемной коже рекомендуется подбирать нежирные, легкие средства с компонентами вроде лемонграса, ниацинамида, регулирующих работу сальных желез.

Чувствительной коже подойдет косметика с успокаивающими компонентами вроде зеленого чая, чабреца или розмарина, которые снимают покраснения.

Стареющей и увядающей коже поможет сохранить влагу и свежесть средство с керамидами, аденозином и пептидами, которые разлаживают морщины и заботятся о восстановлении кожи.

Советы по выбору

Если вы ищете самые лучшие корейские солнцезащитные крема, позаботьтесь о том, чтобы узнать особенности своей кожи, а также состав и показания средств. Поскольку важным фактором выбора будут индивидуальные характеристики кожного покрова – тип, проблемные участки, возраст и аллергенность.

Выбрать подходящий продукт вам поможет косметолог или представитель косметологического магазина. На сайте Lotana вы сможете выгодно купить подходящие средства после консультации с менеджером. После того как заказ поступил в работу, в зависимости от суммы, вам начисляется скидка и цена на косметику значительно снизится. К продаже также доступны мини-версии продуктов – оптовая закупка может включать данный тип средств наравне с основным заказом.

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