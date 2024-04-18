INTERTOP, магазин модного, стильного одягу та взуття

Безрукавка та її моделі

Безрукавки жіночі (жилетки) приваблюють модниць своєю практичністю та стильним дизайном. В інтернет-магазині INTERTOP жіночі безрукавки представлені в широкому асортименті моделей і кольорів. Жилетки чудово підійдуть для людей, які ведуть активний спосіб життя, а тим, хто працює в офісі, чудово замінять піджак. Щоб безрукавка поєднувалася з вашим одягом потрібно дотримуватися порад стилістів

Класика підійде діловому образу і буде зважати на строгі штани (зі стрілками) і спідницю прямого крою

Безрукавка джинсова. Не варто одягати з джинсовими речами, вона просто втратить свою привабливість, їх краще одягати з футболками чи сукнею. Також вони поєднуються зі шкіряними, замшевими речами.

Безрукавка болеро ідеально поєднується з білими сорочками та сукнею

Кардиган безрукавка хороша альтернатива плащу і під нього можна одягнути сукні міні

Дуті безрукавки гарні для прогулянок у прохолодні дні та поєднуються з різним спорт одягом

Поради щодо вибору безрукавок

Великий вибір моделей дозволяє підібрати безрукавку на будь-яку фігуру, але слід звернути увагу на деякі поради

Вибирайте жилет за особливостями вашої фігури

Короткі безрукавки візуально зменшать пишні груди і зроблять вас вищими і стрункішими

Жінкам з пишною фігурою не варто вибирати короткі, дуті жилети, а також моделі із щільної тканини. Краще зверніть увагу на подовжені моделі та моделі вільного крою

Крокси та їх перевага

Крокси вважають зручним взуттям незважаючи на їх дивний зовнішній вигляд, але варто їх взути і пройтися, ви зрозумієте, їх вигляд не головне, головне комфорт. Природно, в них ви не підете в ресторан чи кіно, але на кожен день і прогулянок кращого взуття вам не знайти. Купити крокси жіночі можна на сайті INTERTOP, а до їх переваг можна віднести наступне

Ваші ніжки завжди сухі і не пітніють

Хороша фіксація на нозі

Легкі та комфортні

Носять на босу ногу і зі шкарпетками

Легко доглядати за ними

Великий вибір моделей та кольорів

Лояльна ціна

Матеріал з якого вони виготовляються нетоксичний

Ціна відповідає якості

Крокси та їх моделі

Багатьом жінкам доводиться багато часу проводити на ногах (роботі, дачі) і при цьому хочеться виглядати сучасно, тому виробники випускають такі моделі кроксів для жінок.

Босоніжки

Босоніжки на низькому ходу та платформі

Балетки

В'єтнамки

Кеди

Калоші та ін.

Дорогі жінки, настав час побалувати ніжки і придбати пару комфортних кроксів.