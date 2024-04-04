Табак для кальяна: рекомендации по выбору

Курение кальяна – популярное занятие для тех, кто хочет расслабиться и отдохнуть в компании друзей или даже в одиночку. Основной вкус процессу в буквальном смысле задает муассель – ароматизированная влажная смесь, которая курится. Интернет-магазин табака для кальяна https://duman.com.ua/ предлагает много качественных смесей на любой вкус.

Что в составе кальянного табака

Внешний вид табака, используемого для кальяна, очень сильно отличается от того, который можно увидеть в сигаретах, самокрутках. Здесь он влажный, в сиропе. В составе есть:

основа. Как правило, это табачный лист, хотя можно найти варианты с чайным, волокнами суданской розы и даже фруктовой клетчаткой или других сушеным сырьем;

сироп. Он представлен в виде патоки, реже – меда;

ароматизаторы. Именно они дают тот самый дурманящий голову аромат;

глицерин. Обеспечивает густые клубы дыма.

Отдельно нужно сказать о табачном листе, ведь преимущественно используется именно он. Это может быть сырье сорта «Вирджиния» или «Берли», другие, как правило, применяются редко. Для достижения желаемого вкуса и эффекта к основе могут добавляться листы других, менее популярных сортов.

Оригинальный табак и подделка: как определить

Поклонники курения кальяна знают, что только оригинальная смесь принесет приятные ощущения. И в то же время есть много популярных брендов, продукцию которых регулярно подделывают. Поэтому очень важно приобрести оригинал. Отличить его от копии можно по следующим признаками:

проверьте все буквы в названии, иногда опечатки далеко не случайные, а преднамеренные, и это указывает на то, что перед вами не оригинал, а абсолютно другой продукт;

нестандартный вкус – если в официальной линейке бренда его нет, не спешите такой покупать;

обертка в целлофане и четкая линия отрыва;

вкладыш в коробке с информацией о табаке, в том числе на нем будет адрес и другие сведения о производителе;

номер партии и дата на упаковке.

Даже, казалось бы, самые незаметные признаки могут указывать на подделку. Чтобы обезопасить себя от такого приобретения, покупайте табак в проверенных магазинах, которые дорожат своей репутацией.

Критерии выбора табака для кальяна

Нужно разобраться в основных критериях выбора табака. Не пренебрегайте ими, ведь от качества смеси зависят ваши впечатления. Итак, в первую очередь смотрите на нарезку. Удобней всего мелкая. Такие муассели практичные, ведь не требуют дополнительной нарезки. Средние и крупные фракции нужно измельчать, иначе их забивку в чашу не удастся осуществить.

Следующий параметр – крепость. На нее влияет концентрация никотина. Она в большей мере зависит от сорта табака и его характеристик. Для удобства покупателей на упаковках есть отметки, указывающие на крепость: легкие, средние и крепкие. Надпись «Washed» указывает на то, что сырье промывали, а значит? оно менее крепкое.

Еще один важный параметр – дымность. Курение кальяна – это всегда клубы дыма, и чем он гуще, тем лучше. Чтобы этого достичь, смесь должна быть достаточно влажной, с сиропом. Если его мало, то на густые клубы дыма не стоит рассчитывать. Смотрите на состав и концентрацию сиропа в нем.

Жаростойкость – еще один важный критерий, особенно для новичков, которые только учатся раскуривать кальян. На этот параметр влияют вымочка, нарезка, сорт. Меньший показатель жаростойкости имеет мелкая нарезка «Вирджинии». При ее использовании будьте аккуратны, ведь табак быстро начинает гореть, что приведет к появлению горечи. Если же остановили свой выбор на жаростойкой смеси, то для нее потребуется больше углей.