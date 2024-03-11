Современная летняя спецодежда для настоящих профессионалов

Каждый специалист, который выполняет свои обязанности на промышленном предприятии должен быть обеспечен качественной спецовкой и набором средств индивидуальной защиты. Профессионалы знают, что высококачественную рабочую одежду можно приобрести на сайте https://promsiz-tm.ua/catalog/spetsodezhda/, где спецодежда представлена в широком ассортименте современных решений. Давайте разберемся, какая униформа обеспечит максимальную защиту работника в условиях жаркого лета.

Комфорт и спецодежда – понятия совместимые?

В списке требований к рабочей одежде понятие «комфорта» занимает не первое место. Это и понятно: в приоритете производителя обеспечить максимально высокие защитные функции. Но, по многочисленным опросам потребителей, именно удобство носки является решающим фактором при выборе спецовки и оценке ее влияния на производительность труда.

Согласитесь, одно дело работать в костюме, который жмет и «парит» и абсолютно другое – в просторной, удобной робе с безукоризненной посадкой на фигуре, непревзойденным дизайном и множеством полезных конструктивных элементов. Конечно, есть разница! Комфортная спецодежда та, о которой забываешь в процессе работы.

Но, трудно «забыть» о спецодежде, если работаешь в условиях 20-градусной жары, на открытой площадке под лучами палящего солнца. Именно для таких условий важен правильный выбор материалов, конструкции и комплектации рабочей одежды. Как правило, летний костюм состоит из куртки, брюк или полукомбинезона. Границы расширяются, удлиненные шорты выходят на рынок и бьют рекорды востребованности.

Особенности спецодежды для лета

Для эффективного функционирования производственного процесса, сотрудники должны чувствовать себя комфортно и защищенно в любой сезонный период. Остановимся на факторах, которые следует учитывать при выборе качественной летней спецодежды:

Отдавайте предпочтение рабочим костюмам, выполненным из смесовых материалов, где 60% составляет полиэстер и 40% приходится на хлопок. Именно такой состав обеспечит изделию прочность и высокие гигиенические характеристики. Для летнего периода подойдет одежда, изготовленная из тканей средней плотности от 240 г/м2 до 260 г/м2. Данная плотность обеспечивает оптимальный тепловой баланс. Выбирайте униформу со специальными, дополнительными защитными свойствами водонепроницаемости, масло-отталкиванием. В приоритете модели интересного дизайна с проверенной эргономикой.

Чтобы заказать комплект современной летней спецодежды с доставкой по Киеву и Украине, свяжитесь с менеджерами компании «ПромСИЗ-Спецодежда» https://promsiz-tm.ua. Предприятие имеет большой опыт работы в сфере защиты труда и полностью отвечает за качество продукции. Помимо разработанных коллекций, сотрудники предлагают комплекс услуг изготовления изделий по техническому заданию заказчика.