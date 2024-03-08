Сучасні міжкімнатні двері в 2024? Які вони?

З початком повномаштабного вторгнення ціни на міжкімнатні двері виросли в 2-3 рази. Тому зараз, як ніколи, актуально розуміти, на що звертати увагу, і які сучасні вимоги?

Який колір дверей наразі в моді?

Безперечним трендом є білий. Якщо мова про фарбовані двері, то колір без структури, матовий або глянцевий. Популярними є вставки молдінгів або фрезерування лінійних малюнків. Наприклад, геометрія, або паралель.

Сірий, включаючи всі його відтінки, в тому числі бетон - в топ продажів за 2023 рік і наразі впевнено тримає лідируючі позиції.

Дизайнери люблять підбирати по палітрі RAl - тоді в кожну кімнату, і на кожну сторону може бути свій відтінок відповідний до ремонту.

З якого матеріалу краще купувати міжкімнатні двері?

Колись покриття пвх вганяло в підозрілість щодо якості. Наразі 80% користувачів впевнено купують саме такі. Адже досвід експлуатації України в цьому сегменті сягає біля 18 років. І на практиці показав як безпечний та стабільний по якості.

Не можемо не звернути увагу на екошпон. Бо в ньому є суттєва різниця, в порівнянні з пвх, адже основа там бумажна, тож термін і якість користування залишає бажати кращого.

Приховані двері, це the best в дверній моді. Вони можуть йти в двох варіантах:

1) грунтований мдф - який потрібно самостійно фарбувати, підбираючи колір, наприклад, під стіни;

2) з готовим оздобленням - шпон, фарба, мдф панелі (типу AGT)

Як змінився ринок з початком вторгнЕння?

Змінилося розуміння людей, що купівля "на завжди" самого найкращого, не завжди виправдана стратегія, головне зручність і надійність експлуатації, тож середній сегмент ринку або економ - непоганий варіант;

Переваги надають дверям глухим. Адже навіть маленькі вертикальні/горизонтальні полоски скла, які були трендові останні роки, потребуватимуть заміну на фабриці, у випадок їх пошкодження від вибухів. По вартості виходить як майже нові двері.

Обирають моделі з наявних на складі, адже під замовлення є ризики постійних затримок термінів виготовлення (через тривоги, вимкнення світла і тп). Тобто сам стиль та вподобання стають на другий план.

Де можна купити сучасні міжкімнатні двері?

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