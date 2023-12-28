Киев и Киевская область – штукатурка и малярные работы «под ключ»

Малярные и декоративные работы внутри новых и реконструируемых помещений являются основным видом ремонтных и отделочных операций. Умение, навыки, опыт мастеров и прорабов являются главными факторами, определяющими качество декоративной и финишной отделки жилых, торговых, административных, офисных и общественных объектов. Заказать ремонт, профессиональные отделочные и малярные работы недорого в Киеве можно в компании BRB – прайс на малярные работы в Киеве определяется индивидуально, исходя из объема операций, количества квадратных метров поверхности и сложности подготовки.

Покраска стен и потолков – начинаем с подготовки

Перед выполнением малярных работ любой сложности поверхность откосов, потолка и стен необходимо тщательно подготовить под обои или покраску:

вынести из помещения все лишние предметы, мебель и защитить поверхности от грязи и пыли;

тщательно удалить старое и ветхое покрытие – обои, побелку, краску, штукатурку;

покрыть поверхность грунтовкой глубокого проникновения;

выровнять потолок и стены цементно-песчаной штукатуркой;

проармировать проблемные участки при помощи стекловолокна или стеклохолста;

провести шлифовку материала и покрыть его новым слоем грунта для максимальной адгезии;

нанести несколько слоев шпаклевки (беспесчанки) на основе гипса и зашлифовать их наждачной бумагой (зернистость необходимо понижать от слоя к слою);

установить на стенах и потолке розетки, карнизы, багеты и другие декоративные элементы;

нанести финишных слой шпатлевки и зашлифовать его алмазной сеткой.

Если все работы произведены качественно и согласно технологической карте - на выходе получится идеально ровная поверхность, готовая к покраске. Шпаклевание лучше проводить с использованием смесей торговой марки Кнауф – они отличаются высоким качеством и небольшой ценой. На поверхность из дерева, бетона, кирпича или гипсокартона может быть нанесено от двух до семи слоев шпаклевки – опытная бригада маляров может справиться с этим за 2-5 дней с учетом времени, необходимого для сушки каждого слоя.

Этапы выполнения покрасочных работ

Перед нанесением краски ее необходимо развести до нужной плотности и цвета, тщательно размешать и процедить для удаления комков. Начинать малярные работы в Киеве необходимо с потолка – первый слой краски наносится параллельными полосами от окна вглубь комнаты с небольшим нахлестом. Для углов необходимо использовать кисти, а для основной площади – валики различного размера. Второй слой материала наносится перпендикулярно первому, а всего потолок может потребовать от двух до четырех слоев краски.

Покраску стен необходимо начинать от угла рядом с окном и заканчивая около входных дверей. Предварительно кистями окрашиваются подоконники, батареи, участки стены вокруг дверных проемов и розеток, другие труднодоступные места. Основная поверхность красится валиками в несколько перпендикулярных слоев. Для больших поверхностей опытная бригада может использовать автоматические краскопульты – они значительно экономят время, позволяют добиться ровного слоя краски на всей площади.

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