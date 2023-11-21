Навіть при найакуратнішій роботі адгезив все одно потрапляє на одяг, особливо якщо мова про виробництво, тому питання, як видалити клей з одягу, не втрачає актуальності. Перша рекомендація - займатися очищенням найкраще відразу, поки склад не встиг застигнути, адже потім буде складніше прибрати його. Найпростіше скористатися будь-яким рослинним маслом – нанести його на забруднену ділянку, почекати трохи і змити жирну пляму, а потім випрати річ. Далі наведемо кілька порад, як упоратися із забрудненням та не зіпсувати одяг.

Як вивести клей із одягу, якщо це ПВА?

Полівінілацетатний клей найпростіше прибрати з тканини – для цього знадобляться:

мило;

тепла вода (не окріп);

щітка;

серветка.

Розчиніть мило в теплій воді і покладіть туди забруднений одяг. Через 40 хвилин добре потріть клей щіткою, поки не змиєте його, потім випрати річ у машинці або руками.

Інші поради, як вивести клей з одягу, навіть коли він застиг:

Оцет – особливо він добрий для щільних тканин, джинсів. Звичайний столовий оцет треба змішати з водою, нанести розчин на серветку та протерти одяг.

Пара – потрібна праска з відповідною функцією. Розігрійте його до потрібної температури і пройдіть парою по забрудненій зоні, поки клей не почне розчинятися. Адгезив, що став рідким, можна зняти звичайною вологою серветкою або губкою.

Спеціальні засоби для чищення – в магазинах побутової хімії можна знайти склади для видалення клею, вони бувають рідкими, у вигляді аерозолю та ін. Перш ніж ними користуватися, протестуйте на виворітній стороні або непомітній ділянці, щоб не зіпсувати тканину.

Після застосування будь-якого способу одяг треба випрати, щоб не залишилося слідів, плям.

Як видалити клей із тканини, якщо це термоклей?

Гарячий клей випускається у твердому стані, плавиться у спеціальному пристрої, рідким наноситься на поверхню та застигає швидко. Щоб усунути його з одягу, можна використовувати два протилежні способи:

Нагрівання - у цьому випадку ви плавите клей і доводите його до рідкого стану. Для цього знадобиться праска і бавовняна тканина як прокладка. Покладіть пошкоджений одяг на дошку або стіл, накрийте тканиною і починайте прасувати забруднене місце, поки клей не розплавиться і не залишиться на прокладці. Нагрівати праскою можна і з вивороту - після розм'якшення видаліть клей серветкою або губкою.

Заморозка – найкраще працює з трикотажним одягом, суть методу – зробити клей тендітним. Покладіть річ у пакеті в морозильну камеру, після заморожування зіскребіть адгезив з поверхні та випрайте одяг, як завжди.

Крім того, прибрати клей із тканини можна розчинником, проте тут треба бути гранично акуратними, щоб не пошкодити сам одяг або його колір. Для цього розчинник нанесіть на серветку, марлю, вату або інший матеріал і обробіть забруднену ділянку, після розчинення клею протріть чистою тканиною, а краще - випрайте річ. Попередньо обов'язково протестуйте з вивороту або в малопомітній зоні!

Чим випрати клей з одягу, якщо він засох?

Для видалення засохлого адгезиву використовують лимонну кислоту, соду, бензин, господарське мило, нашатирний спирт, димексид та інші засоби. Однак у будь-якому випадку потрібно розуміти, чи підходить конкретна речовина для вашої тканини, чи не зіпсує вона її. Найпростіший спосіб - купити в магазині спеціальний засіб для виведення плям, попередньо прочитавши в інструкції, для якого матеріалу він призначений.

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