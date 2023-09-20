Найпопулярніші Правила Дилера В Блекджеку

Блекджек — це основний елемент казино, який можна знайти в кожному казино по всьому світу. Популярність цієї гри полягає в тому, що вона пропонує різноманітні варіанти ставок і досить проста для початку. Але для того, щоб ефективно грати в гру, вам важливо знати декілька правил, які застосовуються до гравця та дилера. У цій статті ми розглянемо важливі правила блекджеку, які вам потрібно знати. Щоб пограти в блекджек, не виходячи з дому, натискайте Космолот скачать та насалоджуйтесь грою.

Правило блекджеку 16

За більшістю столів для блекджеку з живими дилерами дилер зобов’язаний виграти, якщо значення його руки становить 16 або менше. Якщо ви не знаєте, вдарити означає взяти додаткову карту та додати її до вашої руки. Коли значення їхньої руки стає 17 або перевищує це, вони повинні залишитися. Витримати означає припинити брати картки. Крім того, якщо значення руки дилера стає 18 або більше, вони повинні залишатися в силі. Останнє правило стосується як м’якої руки (з тузом), так і жорсткої (без туза).

Правило блекджеку 17

Це правило блекджеку в прямому ефірі та в Інтернеті стверджує, що дилер має залишитися в силі, якщо його рука дорівнює сильним 17. Як згадувалося раніше, важка рука – це та, яка не містить туза. Для прикладу, якщо ви отримаєте 8 і 9 (будь-якої масті) як початкові карти, у вас буде важка рука.

Блекджек soft 17 правило

Згідно з цим правилом дилера в блекджек, дилер повинен вдарити, якщо він має м’яке 17. Знову ж таки, м’яка рука – це рука блекджеку, яка включає туза та іншу карту, вартість якої менша за 10. Ця рука називається «м’який», тому що в більшості варіантів блекджеку значення туза може бути 1 або 11. Наприклад, у блекджеку комбінація з тузом і 6 називається м’якою 17.

Правило туза блекджеку

Якщо дилер отримує туз як одну з перших двох карт, його туз буде автоматично зараховано як 11. Тут дилер повинен бити, поки вартість його руки не стане 17 або більше. Цікаво, що це правило блекджеку не застосовується до гравців, і вони можуть продовжувати бити, доки не розоряться або не вирішать залишитися.

Інші правила блекджеку, які вам потрібно знати

Окрім описаних вище правил дилера блекджеку, інші важливі механізми, які вам потрібно знати про гру:

Правила гри в блекджек

Як гравець, ви можете вибрати удар, якщо бажаєте покращити цінність своєї руки. Але в більшості онлайн-казино існують правила щодо того, хто і хто не може використовувати опцію удару в іграх у блекджек. Зазвичай лише гравцям зі значенням руки 11 або нижче дозволяється влучати, якщо значення відкритої карти дилера становить 6 або менше.

Постійні правила блекджеку

Немає особливих правил щодо того, хто і хто не може вибрати участь у грі в блекджек. Якщо вас задовольняє вартість вашої руки, у вас завжди є можливість відмовитися.

Правила поділу пар у блекджеку

Під час гри в блекджек вам дозволено робити розбиття, лише якщо вартість ваших перших двох карт однакова. Щоб скористатися цією опцією, вам потрібно зробити ставку, що дорівнює сумі вашої початкової ставки. Якщо ви хочете розрахувати, якими будуть ваші шанси на виграш після розділення, ви можете скористатися калькулятором блекджеку.

Подвоєння ставки

У блекджеку подвоїти означає зробити додаткову ставку, щоб отримати додаткову картку. У блекджеку немає особливих умов для подвоєння, однак ми пропонуємо вам ознайомитися з правилами обраної вами гри в блекджек.

Здаватися

У деяких іграх у блекджек у нашому мобільному онлайн-казино ви можете використовувати опцію здачі. При використанні цього варіанта ставок у блекджеку ви, по суті, здаєте свою руку в обмін на половину своєї початкової ставки.

Висновок

Отже, це були деякі з найпоширеніших і дуже важливих правил для дилерів блекджеку. Крім того, в нашому останньому розділі описано правила для різних варіантів ставок у грі блекджек. Незалежно від того, чи бажаєте ви грати в блекджек наживо чи спробувати ігри в блекджек на основі RNG, пам’ятайте про ці правила та майте належну систему управління грошима. Крім того, завжди грайте відповідально, щоб отримати цікавий досвід блекджеку.