Як Отримати Та Використати Кредит Казино?

Велика кількість азартних гравців під час гри використовують кредити казино. Хоча отримати кредит важче, ніж це було п’ять років тому, багато казино пропонують маркери для використання у відділі настільних ігор. Гравець повинен запросити фішки, а потім вони потрапляють до свого столу разом із маркером, який є свого роду оплатою. Щоб уникнути кредиту, спробуйте бонуси казино для початкової гри і можливо займ вам і не знадобиться.

Як казино пропонують кредит казино?

Кожне казино використовує свою процедуру, щоб дозволити гравцям робити ставки на гроші. Деякі казино пропонують банкомати, але не більше. Наступним рівнем є казино, які надають послугу банкомата без пін-коду або Global Cash, яка стягує комісію (до 17 відсотків) з грошей користувача з його чекових і ощадних рахунків.

Чи слід використовувати A, An чи And?

Багато казино надають послуги з переведення в готівку чеків, і вони вимагають лише заповнити просту форму із зазначенням місця проживання та банківських даних. Однак початковий чек можна перевести лише в 1860 гривень. Після того, як буде встановлено добру репутацію, загальна дозволена сума збільшується.

Центральний кредит

Для тих, хто хоче отримати кредит на більшу суму, більшість казино мають маркерні дії, що означає, що гравці створюють кредитні лінії в казино. Це можна зробити онлайн факсом або особисто. Якщо ви відвідуєте банкомат у казино, щоб заповнити форми, кредитний менеджер може надати доступ до вашої кредитної лінії протягом 10 хвилин; однак не чекайте цього.

Центральний кредит є найпопулярнішим постачальником кредитів у галузі (заснований у 1956 році) пропонує кредитний звіт за допомогою найпопулярніших компаній кредитної звітності. Тоді казино визначає, яку суму вони хотіли б дозволити вам взяти. Під час створення нової лінії враховуватимуться ваш кредитний рейтинг казино, ваші кредитні лінії в іншому казино та ваш досвід роботи з поточним казино.

Якщо ви ніколи раніше не мали кредиту на азартні ігри та маєте гідний кредитний рейтинг казино (принаймні 600, без жодних правопорушників протягом 60 днів), ви можете отримати 186000 гривень без особливих проблем.

Чим більший ваш річний дохід і кредитний рейтинг, тим більшу суму ви зможете отримати. Також можна отримати більше кредиту, якщо ви були постійним гравцем у казино, у якому шукаєте кредит.

Коли ваш кредитний бал підтверджено (попросіть справедливу суму та очікуйте отримати половину), ви подаєте запит на використання маркера в настільних іграх на суму, якою ви бажаєте грати.

Можливо, вам потрібна сума в 37000 гривень, щоб бос міг принести письмовий чек на стіл. І попросіть вас прийняти це, тоді дилер дасть вам фішки на 37000 гривень.

Тепер ви володієте казино на суму 37000 гривень. Ви також можете взяти більше фішок, якщо у вас достатньо лінії. Якщо ви досягли свого кредитного ліміту, використовували кредит у минулому та вчасно його повернули, ви можете отримати трохи більше.

Казино, ймовірно, збільшать ваш кредитний ліміт з 10 до 20. Ви також можете повернути свій маркер за столом або повернути його на прилавок. Казино має віддати перевагу тому, щоб ви повернули свої маркери після того, як ваш час у казино закінчився.

Як повернути кредит?

Кожне казино унікальне, і ваш досвід роботи в будь-якому клубі дає вам тривалий час для оплати своїх витрат. Однак загальне правило полягає в тому, що якщо ви не викупите свої маркери до завершення подорожі, вам потрібно буде оплатити їх за рахунком-фактурою протягом тижня після завершення подорожі.

Чим більше вам заборгували, тим більша ймовірність того, що вам знадобиться більше часу, щоб погасити її – пару тижнів, якщо ви заборгували 370 000 гривень, було б справедливо. Очікуйте почуття від кредитного інспектора банку незабаром після повернення додому.

Маркери розглядаються як стандартний банківський чек. Якщо ви не виконаєте чек, вас можуть звинуватити в шахрайстві з чеком (крадіжка та безнадійна плата за чек).

Це навряд чи станеться поспішно, оскільки казино не перекаже ваші гроші в банк, якщо ви їх швидко погасите. Незалежно від того, як швидко ви сплачуєте свій борг, ви повинні бути уважними, коли говорите з інспектором з кредитного нагляду, і якщо ви перестаралися, повідомте їм про це.

Казино не повинно сильно хвилюватися, якщо ви стверджуєте, що витратили більше, ніж очікували, і надаєте їм графік оплати в реальному часі. Вони також візьмуть ваш платіж; однак не очікуйте, що ви заплатите 186000 гривень, але зможете платити лише 3700 гривень щомісяця.

Якщо ви можете сплатити 37000 гривень відразу, а потім здійснити два додаткові платежі по 74300 гривень наступного місяця, вони приймуть гроші.

Як зберегти добру репутацію?

Майте на увазі, що якщо ви сидите за столом у блекджек і малюєте позначку, боси казино спостерігають за вашою діяльністю. Вони будуть шукати гравців, які розігрують їхні фішки. Якщо ви витягнете маркер у 186000 гривень, пограєте лише кілька хвилин, а потім підете, використовуючи ці фішки, це буде записано як кредит на рахунку.

Якщо у вас немає жодних дій в обліковому записі вашого гравця, вони швидко зв’яжуться з вами та можуть навіть припинити ваш кредит. Це не дуже добре, якщо ви хочете отримати кредит в іншому онлайн-казино. Усе це опиниться у кредитних звітах вашого казино.

Будьте обережні з кредитною карткою свого казино. Ви маєте справу з реальними грошима, навіть якщо вам не потрібно повертати їх протягом кількох тижнів. Якщо ви не подбаєте про свою кредитну оцінку казино, ви її втратите.

Вам також доведеться думати про свій кредит як про частину загального банківського балансу; однак не робіть це своїм єдиним обліковим записом. Здатність розпоряджатися своїми грошима має вирішальне значення, коли ви граєте в азартні ігри, але вона підвищується, коли ви граєте в кредит.

Висновок

Підсумовуючи, можливо скористатися та використовувати кредит казино, якщо ви дотримуєтеся правильного та ефективного методу. Використовуючи кредит у казино, ви отримуєте багато переваг, наприклад безпроцентну позику та безкоштовний онлайн-кредит у казино.