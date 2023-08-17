Игровой автомат Авиатор – правила игры, особенности и стратегии победы

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Игровые автоматы работают на базе генератора случайных чисел. Это означает, что выигрыш в азартных играх определяет случай. Игрок выбирает слот, делает ставку и крутит автомат, надеясь на призовую комбинацию. Больше от него ничего не зависит.

В 2019 году в мире азартных игр появился автомат, который кардинально изменил восприятие процесса игры – слот Авиатор https://onlayn-casino3.com.ua/aviator-igra-na-dengi/ от Spribegaming.

Правила игры и особенности игрового автомата Авиатор

Основную часть экрана слота занимает игровое поле с самолетом, которые взлетает и летит по кривой траектории. Высота полета определяет коэффициент выигрыша в случае, если игрок успевает забрать его до того, как самолет улетит. В случае удачи, выигрыш определяется умножением достигнутого коэффициента на ставку.

Игра проходит в реальном времени для всех игроков с небольшим промежутком между раундами для того, чтоб все желающие успели сделать свои ставки. После того, как самолет взлетит, ставки не принимаются.

Делать ставки можно сразу в двух окнах, что удваивает шанс на выигрыш.

Особенности игрового автомата Авиатор:

Выделяют отличительные характеристики слота:

Бесплатный режим для тренировки.

Чат с другими пользователями.

Возможность в реальном времени увидеть количество других игроков, участвующих в игре, их ставки и коэффициенты выигрыша.

Режим автоматического кэшаута при достижении определенного коэффициента.

RTP Авиатора – 97%, минимальный коэффициент выигрыша – 1, максимальный – 5072. Волатильность – низко-средняя.

Стратегии игры в Авиатор

Несмотря на рандомный принцип игры, опытные игроки разрабатывают стратегии победы. Из основных рекомендаций новичкам – на первых порах делать небольшие ставки, определить время игры, а также процент депозита, который можно безболезненно поставить. Беспрерывность игры позволяет пользователям наблюдать и вести статистику. Этим стоит воспользоваться.

Стратегия с двумя ставками

Алгоритм действий:

Игрок делает 2 ставки.

Первую ставку нужно забрать, когда коэффициент компенсирует обе. Например, если сделать обе ставки по 5 долларов, первую стоит забрать, когда коэффициент будет иметь значение 2, то есть принесет гарантированный выигрыш в 10 долларов, таким образом автоматически компенсирует вложенные средства.

Вторую ставку можно забирать в любой момент по достижению более высокого множителя.

Важно помнить, что достичь двойного коэффициента часто не получается, т.к. самолет может улететь в любую секунду, даже сразу после старта раунда.

Стратегия просчета высокого множителя.

Считается, что высокий коэффициент выпадает, ориентировочно, раз в час. Это говорит о том, что после того, как выпал большой множитель, нет смысла делать ставки в ожидании следующего. Когда период выпадения малых множителей составит порядка 50 минут, можно начать играть.