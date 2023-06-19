Полюбляєте класику? Купуйте Karl Lagerfeld

Один з найвідоміших модних будинків у світі було засновано німецьким дизайнером Карлом Лагерфельдом у 1984 році, коли він почав співпрацювати із Chanel. Власний бренд дозволив кутюр’є створювати моделі поза межами французької марки, а його ідеї швидко знайшли своїх фанатів. У чому особливості виробів будинку моди Karl Lagerfeld, читайте далі.

Особливості фірмової продукції

З плином часу модельєр отримав славу завдяки прагненню до досконалості та складності в дизайні. Його вироби завжди були вишуканими та елегантними, а також відзначалися високим рівнем виконання. Як йдеться y Vechirniy.kyiv.ua, оригінальні ідеї та техніка кутюр’є надихали інших дизайнерів по всьому світу, тому він і досі залишається визнаним мастером у fashion-індустрії.

Кожна дизайнерська колекція демонструє справжній витончений стиль засновника і загалом німецької естетики, а бренд продовжує бути одним з найважливіших у фешн-індустрії. Чоловічі моделі відображають витончений та сучасний стиль — це одяг, взуття, білизна та аксесуари, які насправді відповідають вимогам чоловіків. Ділові та спортивні костюми, сорочки, пуловери, футболки, куртки та багато іншого представлено в чоловічій лінійці. Кожен елемент відзначається якістю та неперевершеним дизайном.

Використовуючи вишукані тканини та деталі, марка створює моделі, які поєднують в собі класичні та сучасні нюанси. В асортименті також представлені ефектні сумки, гаманці, годинники та окуляри, які надають чоловікам можливість виглядати стильно та елегантно в будь-який час дня та при будь-яких обставинах.

Тренди 2023

Над чим працювала торгова марка протягом минулого сезону та що представляє у новому? Розповідаємо!

Новітні технології в тканинах і матеріалах. Виробник знаходиться на передовій лінії по введенню інновацій. У 2023-му очікується використання матерій, що забезпечують додатковий комфорт, знижують вагу та покращують функціональність.

Поєднання класики та спорту — невід’ємна частина дизайнерських лінійок. Це завжди виглядає ефектно, стильно та екстравагантно.

Сильні контрасти між кольорами, щоб створити враження здорового балансу між різними елементами вбрання, — це те, що відрізнятиме фірмові речі серед інших.

Екологічність та сталий розвиток — важливі складові філософії компанії, тому в цьому сезоні варто очікувати ще більше еко-ініціатив та пропозицій для поціновувачів еко-моди.

Сміливі аксесуари, які відображаються поточні фешн-тенденції, вразять вас новим баченням та гарантовано стануть родзинками ваших аутфітів.

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