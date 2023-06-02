Вхідні пластикові двері SKLO

Вхідні пластикові двері – функціональний та привабливий елемент, який можна встановлювати у будь-яких варіантах приміщень. Універсальність конструкцій робить їх підходящими для офісів, приватних будинків, комерційних установ, промислових підприємств тощо. Виготовленням дверей з металопластику і скляними елементами займається компанія SKLO. Продукція компонується надійною фурнітурою, зокрема ручками, замками та декоративними елементами.

Переваги, різновиди та використання дверей з металопластику

Вхідні пластикові двері користуються популярністю серед замовників та витісняють класичні металічні двері через низку переваг:

високий рівень вологостійкості, що дозволяє зберегти оптимальну температуру у приміщенні;

міцність – металеві елементи всередині пластикової конструкції забезпечують стійкість до механічних пошкоджень, температурних перепадів;

простота використання та догляду – достатньо час від часу протирати конструкції звичайною ганчіркою з засобом для миття вікон;

тривалість експлуатації – надійні матеріали дозволяють використовувати металопластикові двері багато років.

Компанія SKLO пропонує купити вхідні пластикові двері на будь-який смак під індивідуальне замовлення. Це означає, що ви можете отримати вхідні пластикові двері, які будуть чітко відповідати вашим вимогам щодо дизайну, комплектації та інших параметрів. Металопластикові конструкції можна компонувати прозорим, матовим або тонованим склом. Також є можливість фарбування каркасу в будь-який колір, нанесення гравіювання на скло.

Варіативність дозволяє використовувати вхідні пластикові двері в Києві та інших містах власникам офісних приміщень, бізнес-центрів, кафе, ресторанів, виробничих підприємств, торгівельних центрів, навчальних закладів, салонів краски та багатьох інших установ комерційної або державної власності.

Послуги компанії SKLO

Компанія SKLO протягом багатьох років займається виробленням та встановленням скляних, металопластикових конструкцій. Щоб замовити вхідні пластикові двері в Києві і не тільки достатньо виконати декілька простих кроків:

завантажити проєкт для прорахунку спеціалістами або описати його на словах; вказати контактні дані для зворотного зв’язку; дочекатись дзвінка менеджера та узгодити з ним усі деталі.

Після цього спеціалісти приїдуть на місце для проведення замірів. Ціна на пластикові вхідні двері залежить від складності проєкту, особливості конструкцій та декількох інших параметрів, вона прораховується заздалегідь.