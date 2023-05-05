Найкращі настільні ігри казино, які ви повинні спробувати хоча б раз

Відповідь на питання про те, яка настільна гра в казино є найкращою, залежно від гравця залежить від того, кого ви запитуєте.

Це цілком зрозуміло, оскільки кожен гравець казино має різні переваги, банкроли та те, що він вважає розважальним.

Зрештою, тільки ви можете визначити, яка настільна гра в казино варта вашої уваги та грошей.

Однак, деякі настільні ігри надто гарні та приємні, щоб пропустити їх. Маючи це на увазі, ось наш список найкращих настільних ігор казино, у які ви повинні спробувати зіграти хоча б раз. Спробуйте всі ці ігри на сайті онлайн казино Украина та обирайте гру, яка вам буде до вподоби найбільше.

Блекджек

Блекджек, безсумнівно, є однією з найвідоміших і найпопулярніших настільних азартних ігор. Це дуже легко навчитися, і ви можете почати грати в нього за кілька хвилин, навіть якщо ви ніколи раніше не пробували.

Блекджек належить до рідкісної категорії настільних ігор казино, в яких ви дійсно приймаєте рішення, які безпосередньо впливають на результат.

Хоча це все ще гра, яка базується на удачі, ваш вибір відіграє значну роль у визначенні вашого успіху.

Ще одна причина, чому блекджек є однією з найкращих настільних ігор казино, полягає в тому, що він має неймовірно низьку перевагу в порівнянні з більшістю азартних ігор.

Якщо ви граєте в гру з оптимальною стратегією ставок, перевага в блекджеку може бути менше ніж пів відсотка.

Це найнижча перевага казино, яку ви можете отримати в будь-якій настільній грі, і взагалі найнижча в будь-якій грі казино, за винятком автоматів для відеопокеру.

Навіть якщо ви граєте як повний новачок, без будь-якої стратегії ставок, ви все одно можете розраховувати на перевагу від 1,5% до 3,5%.

З іншого боку, якщо ви достатньо вправні та сміливі, щоб спробувати підрахувати карти, ви навіть можете отримати перевагу над казино.

Це робить блекджек унікальним у цьому відношенні порівняно з іншими настільними іграми казино.

Звичайно, блекджек не позбавлений недоліків, тому буде справедливо згадати та про них.

Насамперед це відносно швидка гра, що означає, що ви потенційно можете втратити більше грошей, ніж в інших іграх казино за той самий проміжок часу.

Крім того, це вимагає певних навичок, як ми вже згадували раніше, елемента ігрового процесу, якого деякі гравці, які просто хочуть розважитися, не хочуть грати в настільну гру.

Проте, це найбільші недоліки блекджеку, і вони не такі значні самі по собі.

Переваги значно переважують недоліки, що робить блекджек однією з найкращих настільних ігор живого та онлайн-казино, які кожен гравець повинен спробувати хоча б раз.

Техаський Холдем

Техаський Холдем – найпопулярніший варіант покеру, який можна знайти в будь-якому покер-румі казино.

Якщо ви хочете спробувати покер і не знаєте, який варіант для вас найкращий, радимо спочатку зіграти в Техаський Холдем.

Це гра в покер із загальними картами, тобто вона включає спільні карти, які всі гравці можуть використовувати та комбінувати зі своїми закритими картами, щоб скласти свою найсильнішу комбінацію.

Вона відрізняється від більшості інших настільних ігор казино тим, що ви граєте проти інших гравців, а не проти казино.

Іншими словами, у Техаському Холдемі немає переваги.

Техаський Холдем використовує стандартну французьку колоду з 52 карт і стандартний рейтинг карт від 2 до туза. Туз є найдорожчою картою в грі, але також може бути найнижчою картою в стрітах A, 2, 3, 4, 5.

Кожен гравець у Техаський Холдем отримує дві карти на початку гри. Потім п’ять додаткових карт роздають обличчям догори на дошці спільноти в три етапи.

Перший етап містить три карти на дошці спільноти та називається флоп. Другий і третій етапи додають ще по одній карті та називаються терном і рівером відповідно.

Раунди ставок відбуваються перед флопом і після кожної роздачі карт.

Під час гри ви можете робити чек, кол, рейз або фолд. Ви також можете брати участь у психологічних іграх, таких як блеф, щоб отримати перевагу над опонентами.

Стратегічний елемент гри робить покер найскладнішою настільною грою в казино та, загалом, найскладнішою грою в казино для освоєння.

Крім того, складний і стратегічно орієнтований характер покеру означає, що вміння є важливішим елементом у покері, ніж удача.

Це також робить покер чудовим вибором для професійних гравців, які бажають постійно вдосконалюватися та вчитися, оскільки він може забезпечувати постійний прибуток, якщо у вас є гарна довгострокова стратегія.

Крепс

Багато гравців-початківців уникають гри в крепс через складне розташування ігрового столу та велику кількість доступних ставок.

Однак, яким би страхітливим крепс не здавався, на перший погляд, насправді це одна з найпростіших настільних ігор, у які можна грати.

У грі є лише два кубики, і лише одна людина може одночасно стріляти. Правила прості. Вам просто потрібно звернути увагу на те, чи є дилер у випаданні, чи він поставив очко.

На додаток, якщо ви дотримуєтеся найпростіших ставок на крепс, паси/не проходи, ви можете легко стежити за кожним раундом.

Крім того, крепс є однією з найкращих настільних ігор, якщо ви хочете відчути повну атмосферу та захоплення від гри в казино.

Столи для крепс завжди є одними з найжвавіших у будь-якому місці, оскільки гравці часто вболівають один за одного, стрибають і кричать.

Головний недолік полягає в тому, що ігровий процес у крепс може бути приголомшливим, якщо ви не знаєте, на чому зосередитися.

Є багато типів ставок і рухомих частин, і атмосфера завжди наелектризує, тому легко загубитися в усьому.

Але знову ж таки, якщо ви новачок і граєте за одним з азартних столів у казино, вам потрібно зосередитися лише на трьох аспектах.

Це містить розміщення ставки, спостереження за тим, як інший гравець кидає кубики, і перевірку результату. Все інше не має відношення до вашої ситуації.

Крепс — це також дуже смугаста гра, яка сама по собі не є плюсом чи мінусом, але про неї важливо пам’ятати. Іншими словами, ви можете так само швидко втратити пару сотень гривень за столом у крепс, як і виграти.

Це робить її чудовою грою для тих, хто хоче азарту та не проти ризикувати грошима, і не дуже підходящим варіантом для консервативних гравців.

Загалом, крепс пропонує одні з найкращих і одні з найгірших шансів, які можна знайти в будь-якому казино з точки зору переваги.

Отже, все зводиться до вибору правильних ставок, що не так вже й складно. Немає жодної стратегії чи навичок, тож чому б не спробувати, навіть якщо у вас абсолютно нульовий досвід?

Баккара

Баккара була фаворитом хай роллерів казино протягом кількох століть, і зараз вона доступна для гравців казино з будь-яким розміром банкролу.

Існує три основні різновиди Баккари. Це є punt banco, baccarat chemin de fer та baccarat banque.

Баккара — це, по суті, гра в угадайку, в якій ви повинні максимально наблизитися до 9. Якщо ваша загальна сума за руку понад дев'ять, ви забираєте десять. Гравці можуть використовувати до трьох карток на кожній руці.

У кожному раунді гри в Баккару є три можливі результати, на які ви можете зробити ставку: переможе гравець, переможе банкір або буде нічия.

У грі використовується стандартна колода з 52 карт, а також від шести до восьми колод залежно від казино, в якому грають.

У порівнянні з іншими настільними іграми в казино, Баккара виглядає як гра в блекджек, але без прийняття будь-яких істотних рішень.

Через це Баккара — чудовий вибір для любителів настільних ігор у казино, яким потрібна проста карткова гра без будь-якої стратегії.

Проте, Баккара має відмінну перевагу будинку. У грі Баккара Пунто Банко з вісьмома колодами перевага будинку становить 1,06%, якщо виграє банкір, 1,24%, якщо виграє гравець, і 14,4%, якщо нічия.

Нічия виплачується значно краще, але значно вищий будинок робить цю ставку поганою.

Рулетка

Рулетка — це унікальна гра в казино, яка не схожа на жодну іншу настільну гру, яку можна знайти в наземних і онлайн-казино.

Крім того, це одна з найпростіших доступних ігор казино, оскільки вона не вимагає жодних навичок, будучи азартною грою, яка повністю базується на удачі.

Він складається з двох окремих елементів: колеса рулетки та поля для ставок у рулетку.

Нема чого говорити про правила цієї гри, оскільки ви, мабуть, уже знайомі з основною концепцією.

Все, що ви робите в грі, це вибираєте номер або комбінацію чисел, які, на вашу думку, з’являться під час наступного обертання.

Потім круп’є обертає колесо, а ви в очікуванні спостерігаєте, як м’яч обертається навколо, сподіваючись, що він потрапить у лузу з числом, яке ви поставили.

Що стосується варіацій рулетки, існує два основних типи гри в рулетку: європейська та американська рулетка. Обидва дуже цікаві та багато в чому схожі, але вони мають свої відмінності.

Зокрема, американська рулетка має додатковий символ 00, що означає, що вона має більше кишень на колесі рулетки та вищий край дому.

Якщо точніше, тоді як європейська версія рулетки має перевагу будинку 2,7, американська рулетка має перевагу будинку 5,26%.

Отже, хоча обидві гри варто спробувати, ми рекомендуємо в першу чергу зосередитися на європейській рулетці. Він просто має кращі шанси, ніж американський варіант, тому ви переконаєтеся, що надаєте собі найкращі шанси на перемогу.

Це особливо важливо, якщо ви вирішите зупинитися на рулетці як на довгостроковій грі в казино.

Іспанська 21

Іспанська 21 — це настільна гра казино, схожа на стандартний блекджек, але з кількома дуже цікавими нюансами, які варто спробувати, коли у вас є шанс.

Він має багато переваг і переваг, які ми перерахували вище, коли обговорювали блекджек, тому ми не будемо повторювати їх знову.

Натомість ми зосередимося на відмінностях, які роблять Spanish 21 іншою грою та чудовим вибором для ентузіастів блекджеку.

Для початку, головна відмінність, яка відрізняє Іспанську 21 від класичної гри у блекджек, полягає в тому, що в цьому варіанті використовується колода з видаленими всіма картами номер 10. Це відоме як іспанська колода.

Іспанська 21 має одну велику перевагу перед блекджеком. Це означає, що 21 гравець завжди виграє, незалежно від того, яку руку має дилер.

На додаток, гравці Spanish 21 завжди мають можливість пізньої здачі, яка недоступна в більшості інших ігор у блекджек.

Нарешті, іспанські 21 гравці також можуть повторно розділити тузи та подвоїти після розподілу коли завгодно, обидва обмежені у традиційному блекджеку.

Усі ці відмінності роблять Spanish 21 однією з найкращих настільних ігор казино. Хоча він доступний у багатьох казино, переконайтеся, що він присутній у тому казино, у якому ви хочете грати, оскільки він не такий поширений, як класичний блекджек.

Пай Гоу Покер

Pai Gow Poker — це версія Пай Гоу, у яку грають стандартною колодою гральних карт замість китайського доміно. Він також містить одну карту джокера.

На відміну від інших варіантів покеру в нашому списку, у Pai Gow Poker можна грати як проти дилера, так і проти гравця.

Це тому, що головна мета — перемогти банкіра, який може бути дилером казино або одним із гравців. У деяких казино банкір може бути навіть тандемом гравець-дилер.

Pai Gow Poker має досить простий і легкий для розуміння ігровий процес.

Кожен гравець за столом отримує сім карт. Для цього їм потрібно створити комбінацію з п’яти карт і комбінацію з двох карт. Перший повинен перевищувати другого рангом. Застосовується стандартний рейтинг покерних рук.

Карта джокера служить «багом», тобто вона може допомогти вам завершити стріт або флеш. В інших ситуаціях вона зараховується як карта туза.

Перевага дому для Pai Gow Poker становить близько 1,5%, що ставить його близько до вершини як одну з найкращих ігор у цьому сенсі.

Мало того, ця гра є відносно повільною, і ситуації з натисканням зустрічаються частіше, ніж в інших настільних іграх казино. Через це чудова настільна гра для новачків і тих, хто має невеликий банкрол.