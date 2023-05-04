Ерл Ґрей і його секрети

Чи може набриднути чорний чай? Ніколи! Так кажуть люди по всьому світу. І весь світ знає, наскільки яскраво прикрашає смак чорного чаю бергамотова олія. Ось чому настільки полюбився Earl Grey – особливий напій із заплутаною історією.

Секрет походження Ерл Грею

Ерл Ґрей – перлина серед атрибутів британської кухні. І хоча справжній червоний чай із бергамотом народився в Китаї багато століть тому, популяризували його саме в Британській імперії за часів королеви Вікторії.

Існує кілька версій походження напою. Так, за однією з них Earl Grey (https://newtea.ua/uk/chay/chernyy-chay/vid-erl-grey) – чай, що з’явився завдяки підприємливості мореплавців. З Китаю до Європи перевозилося багато товарів, і в одному з трюмів знаходилися відбірний китайський чай і цінна бергамотова олія. Під час сильного шторму олія розлилася просто на чайний лист, і щоб не викидати непридатний продукт, моряки вирішили спробувати його продати. Ну… а фурору серед покупців він не міг не створити, чи не так?

Інша версія – намагання аристократа відтворити китайський напій, яким його частували під час подорожі до Піднебесної. Хтозна, яким напій був насправді, та, потрапивши до палацу королеви Вікторії, саме чорний чай із бергамотом став улюбленцем і найбільш модним зіллям.

І ще одна версія – про олію гіркого апельсину, яка насправді мала супроводжувати новий чорний чай. Та от невдача: гіркий апельсин не росте в Британії, а отже, новий чай буде неможливо виробляти в промислових масштабах. Саме тому винахідники-британці вирішили купити чорний чай найвищої якості й додати до нього більш доступну олію бергамоту.

В будь-якому разі, головне, що цей шедевр чайного мистецтва не лише зачарував королівський двір, а й прийшов до наших днів як фаворит мільйонів. Його приємно вживати без цурку і з молоком, насолоджуватися його витонченими кислинкою та гірчинкою, а головне – чарівливим ароматом, що одразу наповнює атмосферу святковим настроєм.

Секрет смаку Ерл Грею

Здавалося б – секрет смаку в добірному чайному листі та ароматі бергамота. Це дійсно так. Та звідки береться цей аромат, і чому варто обирати такий звичний напій лише у спеціалізованих чайних магазинах?

Річ у тім, що чай може ароматизуватися різними способами. Так, чаї, які ви з легкістю знайдете в найближчому супермаркеті, скоріше за все, мають штучний ароматизатор. Новачок насилу відрізнить його від справжнього, і буде насолоджуватися бергамотовими нотками як є. Було б добре, якби проблема була лише в цьому, але:

штучний ароматизатор може мати сумнівне походження і, як результат, сумнівні наслідки для здоров’я;

чай у пакетиках, який ви придбаєте, навряд чи приїде з Китаю, буде ферментуватися традиційним способом і справді виявиться відбірним.

Інша справа – сильно ферментований червоний чай зі справжньою олією бергамоту. Такий Ерл Грей неможливо переплутати з підробкою: з першої ж краплі гарячої води, що попала на чайний лист, він почне пахнути раєм і затишком. До того ж важливим є сам чайний матеріал: він має бути оригінальним китайським, щоб ви повною мірою змогли насолодитися своїм улюбленим напоєм.

Звичайно, це чай чорний, ціна якого виявиться вищою за напої з мас-маркету – https://newtea.ua/uk/chay/chernyy-chay, але ви не пожалкуєте, вперше скуштувавши справжній Ерл Грей. І цілком можливо, він відкриє інші свої секрети саме вам.