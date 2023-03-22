Хна для бровей: преимущества натурального красителя

С давних времен хна была единственным средством, которым можно было провести окрашивание волос и сделать выразительным взгляд девушки. В восточной части земного шара и в Африке растет главный компонент краски-хны для бровей – лавсония. Современные косметологические технологии усовершенствовали натуральный состав, чтобы получить стойкий результат нужного оттенка. В этой статье интернет магазин Prokrasa.com.ua расскажет о главных причинах купить хну для бровей.

Какой хной окрашивать брови?

В зависимости от формы выпуска хна для бровей может быть:

в виде порошка;

кремообразная;

в капсулах.

Хна для бровей из масс-маркета

Хну легко найти в любом косметическом магазине, в подземном переходе и т.п. Чаще всего краситель продается в саше содержимое которого необходимо просто разбавить водой до кремообразной текстуры. Цена хны для бровей не профессиональной максимально низкая, но эффект от процедуры таким средством может вас расстроить. Дешевая хна имеет свои минусы:

Есть вероятность приобретения хны для более широкого применения, например для волос. Будьте внимательнее, выбирайте хну конкретно для бровей. Непредсказуемый оттенок. Производители дешевых красителей предлагают скудную цветовую палитру, скорее всего вы получите коричневый с медным отливом оттенок, который идет далеко не всем. Не качественный состав на разном типе волос проявляет себя индивидуально. Неудобство в приготовлении смеси и ее нанесении. Крупный помол хны при разведении берется комочками, при нанесении этот фактор мешает равномерно распределить краситель на бровях.

Профессиональная хна для бровей

В салонах Brow-мастера используют профессиональную косметику, которая позволяет выполнить коррекцию бровей качественно и без затруднений. В домашних условиях окрасить брови такой хной тоже можно, достаточно следовать инструкции и советам мастеров, с которыми можно ознакомиться в интернете. Преимущества профессиональной хны для бровей:

Разнообразие всевозможных оттенков с теплым и холодным подтоном.

Удобный формат: металлические баночки, флаконы, капсулы и саше.

Мелкий помол обеспечит стойкость и равномерное нанесение красителя на волоски и кожу.

Дополнительные ухаживающие компоненты в составе, которые не сушат кожу и питают брови.

Безопасное и гипоаллергенное средство.

Прокраса рекомендует не экономить на красоте и купить профессиональную хну для бровей, например: ZOLA Henna, Grand Henna или Ekkobeauty Henna. Все перечисленные бренды выпускают стойкую хну для бровей легкую в использовании с достойным результатом.

Чем разводят хну профессионалы?

Благодаря накопительному эффекту хны, при регулярном окрашивании брови становятся гуще и крепче. Чтобы добиться красивого результата недостаточно одной грамотной прорисовки. Если неправильно развести хну для бровей можно испортить процедуру даже профессиональным красителем.

В отличие от красок, чтобы развести средство, не используют окислитель, перекись или аммиак. В инструкции часто пишут о разведении хны водой, но из-за металлов, хлора и других примесей в воде окрашивание может пройти некачественно. Мастера разводят хну специальным минеральным раствором, который очищен от вредных добавок и увеличивает стойкость средства. Хорошо зарекомендовал себя раствор фирмы Ekkobeauty.

Как правильно развести профессиональную хну?

Разводить хну следует согласно пропорциям в инструкции. Консистенция не должна быть слишком густой так как ее сложно будет распределить по форме брови. Слишком жидкая хна будет течь и окрашивать кожу за пределами разметки. Оптимальная консистенция похожая на кефир или нежирную сметану. Позвольте вашим бровкам выглядеть безупречно с профессиональной хной.

Надеемся, что эта информация была полезна и вы купите наиболее подходящее средство для вас. В магазине Прокраса можно найти хну для бровей недорого от известных брендов, которыми пользуются мастера по всему миру.