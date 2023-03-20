Майстерність робити манікюр

Кожна жінка бажає виглядати бездоганно. На сьогоднішній день це більш ніж можливо. Салони краси пропонують величезний перелік послуг по догляду за зовнішністю. Тому роботи для майстрів по створенню краси з’являється все більше і більше. Не виключенням є і напрямок нігтьового сервісу. Регулярне підтримання нігтів у доглянутому стані є однією з ознак жіночності. Ось чому робота майстром з манікюру набирає обертів.

Будь-яка людина може опанувати цю професію при бажанні. Можна легко придбати все для манікюру і розпочати свою подорож у світ нігтьового сервісу. Але треба враховувати, що цей шлях краще розпочати під наглядом досвідчених майстрів, які зможуть передати найцінніші навички. Кожна професія має свої особливості і важливі аспекти. Майстри манікюру працюють з людьми, тому вони повинні забезпечити клієнту насамперед безпечний сервіс.

Манікюр без помилок

Багатьом здається, що робити манікюр зовсім не важко і для цього не потрібно багато знань. Це не так. Ця спеціалізація потребує досвіду, відповідальності та акуратності. І якщо підійти до освоєння професії досить відповідально, то можна уникнути багатьох помилок, а саме:

Пошкодження шкіри. Манікюр повинен робитись дуже обережно, кожну свою дію майстер повинен усвідомлювати, не відволікатись. Якийсь неправильний рух може привести до травмування.

Порушення методики покриття. Ця помилка, на жаль, дуже розповсюджена. Якщо під час здійснення покриття нехтувати правилами, то вона буде неминучою. Так виходить, коли ніготь неякісно підготовлений до покриття: пластина недостатньо вичищена, є зайва кутикула. Майстер може випадково нанести лак на наї, і це призведе до швидкого відшаровування лаку.

Надмірний перепил нігтя. Слід уникати надмірного тиску на нігтьову пластину, неточного нахилу пилочки. Рука майстра має бути у відповідному положенні, щоб уникнути перепилу.

Зараження. Манікюр обов’язково має бути безпечний. Це мабуть найголовніша вимога. Стерилізацію та дезінфекцію інструмента треба робити після кожного використання. Нехтування цими правилами може привести до важких наслідків.

Освоєння нігтьового сервісу

Починати навчатися нігтьовому сервісу можна самостійно. Але набагато швидший результат ви отримаєте, коли звернетесь до професіоналів та оберете базовий курс. В такому випадку ви отримаєте найсуттєвішу інформацію в короткий термін. Можна відвідувати різні майстер-класи, порівнювати освітній матеріал від різних експертів. Ця сфера постійно поповнюється нової інформацію, що дає можливість навчатись постійно.