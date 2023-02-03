Друк на футболці: які дизайни частіше використовуються

Попри багатий асортимент сучасних футболок, друк індивідуальних зображень або написів продовжує набирати обертів. Спробувати нестандартний спосіб дизайну одягу бажають багато людей, які хочуть виділитися серед натовпу. Також це чудовий подарунок для близької людини – зробивши друк ім’я або фотографії на футболці, можна створити сувенір. Таким способом часто користуються компанії, адже одяг із логотипом фірми не лише підвищує її рівень, а й виконує рекламну функцію.

Види друку на футболці

Зазвичай друк на футболках виконується за допомогою цифрового методу. Такий спосіб нагадує роботу принтера, коли кладеться папір і на ньому виникає зображення або напис. При цифровому методі перенесення обраного дизайну відбувається швидко, тому його частіше використовують при створенні одинарних виробів або невеликих партій.

Серед інших способів нанесення дизайну на одяг виділяють наступні:

шовкотрафаретний;

термотрансфер;

термоплівка;

машинна вишивка.

Шовкотрафаретний друк використовується при нанесенні різноколірного принту на будь-яку тканину. Отриманий дизайн характеризується хорошою стійкістю до сонячних променів, прання та зберігає межі. Цей метод дозволяє отримувати зображення з різними ефектами.

Зазвичай спосіб термотрансфер використовується для дизайну білих або світлих тканин. Метод передбачає використання спеціального трансферного паперу, а малюнок переноситься завдяки термопресу. Технологія нанесення принту за допомогою термоплівки передбачає нанесення на тканину гнучкої плівки з необхідним зображенням. Цей спосіб використовується при швидкому виготовленні невеликих партій.

Машинна вишивка досить популярна у рекламній галузі. Вона використовується для нанесення логотипів та написів. Багато власників футболок з такою технологією друку зображення відмічають оригінальність, довговічність та високу стійкість кольору ниток до прання.

Вибір майбутнього зображення для друку на футболці

Щоб футболка вийшла оригінальною та яскравою, варто заздалегідь обрати майбутній дизайн. Варіантів може бути безліч.

Написи. Зазвичай такий друк зустрічається як серед чоловічих, так і жіночих футболок. Це можуть бути назви улюбленої музичної групи, міста, торгової марки тощо. Оригінальність одягу придасть вислів письменника або фраза з фільму. Малюнок. На футболці ефектно будуть виглядати зображені портрети, силуети відомих людей або персонажі улюбленого мультфільму. Часто люди друкують фотографії близьких на одязі в якості подарунку.

Чудовим варіантом друку стане поєднання напису з картинкою. Малюнок може бути мінімалістичним, так само як і вислів, щоб просто доповнити дизайн.