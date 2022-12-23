Б’юті тренди: секрети здоров’я та краси

Індустрія краси не стоїть на місці, постійно можна дізнатись про щось нове та важливе стосовно зовнішнього вигляду й стану здоров’я. Тому жіночий журнал України – Woman Magazine підготував новини краси та здоров’я в яких читачі знайдуть секрети, які зроблять ваше життя краще. Крім того, розкриємо нові бьюті тренди 2022 року. Цікаво? Тоді читайте далі.

Секрет м’якої шкіри на руках

Суха шкіра рук, що потріскалася, — дискомфорт, знайомий багатьом. Звісно, ​​це не лише зимова проблема, а й у холодний сезон вона схильна загострюватись. Дізнаємося, як правильно побудувати догляд, щоб повернути їм м'якість.

Щоб ефективно боротися з сухістю рук, слід звернутися до таких засобів, як сироватка, що зволожує, крем для рук і вазелін для вечірнього догляду. Зволожуючий крем слід наносити на руки вранці та протягом дня стільки, скільки це необхідно. Увечері після очищення шкіри (або застосування легкого скрабу або пілінгу) нанесіть зволожувальну сироватку, потім звичний крем і після того, як засоби вберуться, покрийте їх товстим шаром вазеліну. Надягніть бавовняні рукавички та залиште все на ніч. Наступного ранку руки стануть дуже м'якими, еластичними та зволоженими.

У складі крему для сухої шкіри рук ефективні компоненти - різні олії (ши, оливи, авокадо, мигдалю), сквален, вітаміни С, Е, сечовина, гіалуронова кислота, гліцерин, екстракти ромашки, календули, обліпихи.

Профілактика сухості рук:

в холодну пору року одягайте рукавички;

мийте руки теплою водою (не гарячою та не холодною);

після контакту з водою ретельно витирайте руки;

наносьте зволожуючий крем після кожного миття рук;

вибирайте для миття рук м'які засоби для чищення з pH 5.

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Секрети ідеальної шкіри від корейського топ косметолога

Доглянута шкіра, гармонійний мейкап, здорове волосся та нігті, все це – краса. Новини світу що раз підтверджують важливість цих факторів. Спеціально для читачів України Грейс Лі озвучила кілька лайфхаків та своїх міркувань про те, як підтримувати красу в холоди і якраз і назавжди змінити свою б'юті-рутину без перебільшення приголомшливого результату.

1. Не шкодуйте часу на себе

Час – золото. І те золото у вигляді хвилин та годин, яке ми інвестуємо в себе, повертається до нас сторицею. Не шкодуйте часу на догляд за собою. Шкіра – це наш одяг. І у нас вона одна на все життя – на відміну від постійно мінливого вмісту наших шаф. Тому про шкіру треба дбати, і щоб вона якомога довше була у відмінному стані, робити це потрібно щодня.

2. Адаптуйте догляд під час року

Продовжуючи аналогію з одягом, у теплу пору року ми одягнені легко – так і нашій шкірі не потрібно багато косметичних засобів. Взимку ситуація інша, нам потрібно трохи більше захисту. Але, як і з речами, можна надіти шубу на голе тіло, а можна кілька тонких шарів з тканин з термоефектом, і вам буде легко й тепло.

3. Поміняйте спосіб нанесення крему

Помилка, яку робить більшість людей - наносити крем щільним шаром на шкіру і чекати дива. Спробуйте нанести ваш засіб тонким шаром, але кілька разів поспіль. У професійній косметології є таке поняття, як швидкість поглинання шкіри. Запропонований косметологинею метод дозволяє засобу максимально вбратися, а шкірі увібрати всі корисні речовини, отримавши при цьому ще й захист. Ви нанесли один шар, після невеликої паузи наносьте другий. У цей час нижній, перший шар став живленням, а другий зволоженням. Далі наносите третій шар, який захистить шкіру від негативного впливу навколишнього середовища, поки другий – продовжує наповнювати шкіру корисними елементами.

4. Майте під рукою засіб-рятувальник від сухості шкіри

Опалення взимку – це і комфорт, і певний виклик для шкіри, яка починає неминуче висихати. У Кореї підігріваються тільки підлоги, місцеві вважають за краще жити в прохолодно-вологій атмосфері – корисніше для шкіри.

Тому придбайте зволожуючий спрей-міст для обличчя, і нехай по флакону буде і в офісі, і вдома, і в машині – скрізь, де ви буваєте. Головне – вибрати правильний міст, вони не всі однаково корисні. Якісний спрей розпорошує вологу точково на невелику ділянку обличчя, і чим більша крапля – тим кращий ефект для шкіри. Як тільки ви відчули хоча б натяк на сухість та дискомфорт, одразу ж беріть спрей та обробляйте потрібну зону. Шкіра точно скаже спасибі!

Світ краси – багатогранний, тому вмістити усі корисні поради в одну статтю важко, але вихід є! Жіночий журнал містить безліч цікавих та корисних статей про моду, стиль, красу, здоров’я. Тому роби підписку та дізнавайся про усі тренди краси першою!