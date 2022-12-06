Чим зайняти дитину на вулиці восени

Осінь — чудовий час для захоплювальних сімейних прогулянок. Можна помилуватися навколишніми пейзажами, подихати прохолодним чистим повітрям, зайняти дитину цікавими справами, за якими вона впізнаватиме природу, розвиватиме дрібну моторику, вивчатиме кольори, цифри і навіть нові слова. Як провести час на вулиці з малюком восени, розкажемо нижче.

Ідемо в ботанічний сад чи зоопарк

Якщо в місті є зоопарк, великий парк або ботанічний сад, саме час вирушити туди. Ідеальний період — суха, сонячна безвітряна погода. В ці дні золотаве листя виглядає особливо привабливим.

До зоопарку можна водити дітей віком від 3 років. Таке маля вже здатне сприймати інформацію, дізнаватися про нове, знайомитися з тваринами. Прогулянку краще розбити на кілька блоків по 30 хвилин з обов'язковими перервами на перекус, щоб дитина не втомилася.

Якщо зоопарку немає, ідеально підходять ботанічний сад або парк. Нові різноманітні рослини точно викликають інтерес у малюка віком від 4 років. Разом можна збирати гербарій, знайомитися з різновидами дерев та квітів, відстежувати нові кольори, такі як бордовий, бузковий, помаранчевий та інші.

Влаштовуємо пікнік

Осінь — не привід відмовлятися від звичних барбекю та пікніка на вулиці. Головне — одягатися тепліше та за погодою. Краще використовувати кілька шарів якісного бавовняного одягу, який добре зігріває. Для пікніка можна вибрати місце у найближчому парку чи навіть у дворі, якщо сусіди не проти.

Щоб було веселіше, запросіть друзів вашої дитини. Заручившись підтримкою інших батьків, разом посмажте сосиски, хліб та зефірки, приготуйте теплий трав'яний чай, щоб дітям на вулиці було тепло.

Активні види дозвілля

Якщо дитина старша за 4 роки, то вже цілком здатна контактувати з приятелями й влаштовувати мінізмагання. Для цього можна використати самокат, ролики, скейт, велосипед. Але подібні прогулянки бажано влаштовувати за сухої погоди.

Щоб поїздки були безпечними, обов'язково використовуйте якісний захист: шолом, рукавички, наколінники. А щоб дитині було комфортно кататися, самокат у Дніпрі або іншому місті України вибирайте обов'язково за віком, навичками та зростом: ідеально, якщо транспортний засіб регулюється за висотою.

Одягайтеся правильно

Осінні прогулянки — це той ще квест. Справа стосується температурного режиму. Здається, коли виглядає сонечко, стає відносно тепло. Як тільки воно ховається за хмари, прохолода бере своє. Тому одягатися краще багатошарово й таким чином, щоб за необхідності можна було щось зняти, наприклад, шарфик, шапку, одну з кофтинок знизу. До речі, гарний одяг для осінніх прогулянок з дітлахами можна подивитися в асортименті дитячих товарів магазина Алло юа в Дніпрі.

Порада: якщо малюк на вулиці розігрався, щоб різко не вести його додому й не спровокувати істерику, заздалегідь кілька разів попередьте його про те, що через п'ять хвилин вже йтимите з майданчика.