Диодный лазер для эпиляции — в каком случае лучше купить аппарат для лазерной эпиляции

Гладкая кожа на ногах, в зоне бикини, других заметных и чувствительных местах — залог психологического и физического комфорта, к которому стремятся клиенты салонов красоты. Простые методы депиляции не решают эту проблему, а иногда и усугубляют (например, при гирсутизме сбривание волосков только делает их жестче и заметнее). Методы лазерной косметологии менее болезненны и позволяют не только устранить видимый эффект, но и предотвратить рост волосяного покрова в будущем. Цена на диодный лазер для эпиляции Primelaser доступна как для бюджета крупных салонов, так и для начинающих специалистов, которые решили открыть косметологический кабинет.

Как подобрать профессиональный аппарат для лазерной эпиляции

Аппаратура для борьбы с нежелательными волосами представляет собой корпус, в котором размещается система управления, водоподготовки, помпа для подачи воды, оборудование для ее охлаждения и другие элементы. Также установка для лазерной эпиляции имеет манипулу — рабочий инструмент, которым оператор воздействует на волосяной покров на теле или лице. В манипуле установлен диодный блок, генерирующий излучение с заданной частотой и длиной волны. Эти параметры определяют, для каких целей подходит диодный лазер:

Аппарат с длиной волны 810 нм — стандартный аппарат для лазерного удаления волос темного цвета, ориентированный на клиентов со светлой кожей. Такая техника подходит для небольшого салона, обеспечивая обслуживание основной доли пациентов с запросом на эпиляцию. Трехволновой лазерный эпилятор — более универсальный прибор, стоящий выше в рейтинге и работающий на трех длинах волны. При более высокой цене такая аппаратура дает возможность удалять светлые волосы, воздействовать на глубоко расположенные фолликулы и работать по темной коже. Это инструмент мастера, который хочет закрывать все потребности пациентов, а также предоставлять дополнительные услуги по удалению татуировок, татуажа или выполнению карбонового пилинга. Система ЭЛОС с комбинацией фотоэпиляции и лазерной обработки — еще один вариант комбинированного воздействия SHR-сканированием или штамповым методом.

Сколько стоит конкретный аппарат лазерной эпиляции, зависит от мощности прибора. Чем выше этот показатель, тем больше скорость обработки. На стоимость также влияют особенности конструкции диодного блока и системы охлаждения. Гарантия на современные аппараты лазерной эпиляции должна быть не менее 12 месяцев, что косвенно подтверждает заявленный ресурс и качество комплектующих. Также лучше отдавать предпочтение производителю, предоставляющему сервисные услуги, что позволит быстро ремонтировать или обслуживать систему.

Какой купить аппарат для лазерной эпиляции

Если вы решили купить профессиональный аппарат для лазерной эпиляции, обратите внимание на продукцию Prime Laser Systems (Украина). Дистрибьютор поставляет системы, которые имеют повышенную мощность, компактные габариты и демократичную стоимость. Такой результат достигается за счет использования VCSEL-матрицы, менее чувствительной к перегреву в сравнении с классическими диодными барами.

Оборудование для лазерной эпиляции доставляется в любой украинский город, включая:

Киев;

Харьков;

Запорожье;

Одесса;

Днепр.

С целью снижения разовых затрат на развитие бизнеса вы можете купить диодный лазер для эпиляции в рассрочку. При этом производитель обеспечит не только доставку оборудования, но и бесплатное обучение персонала на курсах операторов.