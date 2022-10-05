Очередь в Киевский Макдональдс мешает проезду общественного транспорта

В Киеве последние пару дней в дневное время наблюдаются километровые очереди перед заведениями общественного питания. Из-за них затруднен проезд общественного транспорта на некоторых прилегающих маршрутах. В первую очередь речь идет о «Макдрайве», расположенном около станции метро «Дарница». Желающие здесь закупиться автолюбители полностью забили правую полосу движения, предназначенную для проезда общественного транспорта. Аналогичная картина в прошлые дни наблюдалась и на Оболони, а конкретнее возле станций метро Черниговская и Академгородок.

Напомним, что еще 7 заведений Макдональдс открылись в столице 27 сентября. На данный момент их работает в Киеве всего 10. По 5 на левом и правом берегу. Примечательно, что в первые дни очередей в районе Академгородка даже не наблюдалось. Даже курьеры «Glovo» могли там свободно забирать свои заказы.

Для любителей фастфуда публикуем актуальные цены из меню ресторанов Макдональдс на начало октября. Так «Биг Мак» обойдется в 92 гривны, хотя раньше он стоил всего 69. Чизбургер поднялся в цене на 20 гривен. Сейчас его стоимость составляет уже 52 гривны. Немного подорожала и большая Кока-Кола. Если ранее за нее нужно было заплатить 30 грн., то сегодня – 40. Сэкономить все же можно. Для этого нужно установить на телефон приложение от Макдональдс. Через него пользователю будут поступать новости о скидках на ту или иную продукцию, а также индивидуальные предложения. Следите за пресс-релизами компаний, иногда бесплатную доставку предлагают и новые на рынке курьерские службы.

Возврат крупного и среднего бизнеса в столицу можно считать позитивными для бюджета изменениями. Возможно, в скором времени найдутся и инвесторы для открытия здесь сети игорных домов. Это стало возможно после легализации в стране азартных игр. Хотя покрутить слоты сегодня можно и без этого в любом из онлайн-казино, выбрав его на topcasinoexpert.com/ua/currency/czech-koruna/. Обратите внимание, что новичкам они всегда предлагают хорошие приветственные бонусы.