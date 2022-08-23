Патріотичний кейс азарту: онлайн-казино Космолот організує благодійні ігри

Гемблінг вже понад два роки функціонує завдяки державному регулюванню. Взимку 2021 року в Україні запрацював гральний ринок на абсолютно рівних умовах для всіх учасників цієї галузі.

Ігрові платформи отримуючи ліцензію від КРАІЛ взяли зобов'язання, передбачені законом 2285-Д "Про державне регулювання грального бізнесу". Онлайн-казино Космолот першовідкривач серед легальних сервісів, що надають азартні розваги.

З початком війни Росії проти України весь сегмент розваг завмер у нерозумінні, що робити далі і як продовжувати працювати. Українські платформи азартних ігор почали всіляко спрямовувати свої ресурси на допомогу армії, а також підтримку економіки країни.

Благодійні турніри від онлайн-казино Космолот

Більшість операторів ігрового рітейлу з лютого місяця акумулювали свої ігрові ресурси та почали створювати нову бізнес-стратегію, яка буде адаптована до військових умов. Для гравців суттєво нічого не змінилося, адже гемблінг-індустрія – сфера розваг, а не соціальний проект.

Один із найбільших організаторів — онлайн-казино Космолот з початку бойових дій створило благодійні турніри, частина виграшу від яких прямує до фонду “Повернись Живим”. Гравцям стало важливо не просто отримувати черговий контент, а й КСВ організатора.

Яскравим прикладом став азартний турнір "Смажимо орків!", від якого було виручено 300 тисяч на благодійно. Важливо, що гравці дотримуючись принципів відповідальної гри, одночасно отримують якісний сервіс і допомагають армії.

Азартний бізнес підтримує економіку: онлайн-казино Космолот

Ігровий контент вітчизняного ринку завжди був цікавим для зовнішнього користувача та любителів азарту. Ще півроку тому легалізований гральний сегмент розваг був на п'єдесталі популярності та затребуваності серед гемблерів.

Онлайн-сегмент переформатував свою роботу у віддалений формат, тим самим зміг утримати рентабельність на трохи менший показник, ніж до війни. Онлайн-казино Космолот не зупиняло своєї діяльності ні на хвилину, що допомогло сплатити податки до державної скарбниці.

За даними Мінфіну, за перший квартал гральний бізнес приніс понад півмільярда гривень. Підтримка економіки у важкий воєнний час є досить важливою, адже багатьом представникам бізнесу довелося закрити свою діяльність.

Грати стає цікавіше: онлайн-казино Космолот

Гемблінг-індустрія сучасний елемент дозвілля, який подає надії в майбутньому стати такою ж популярною як кіберспорт. Легалізація дозволила операторам створювати ігровий контент згідно з вимогами користувачів.

Онлайн-казино Космолот є відповідальною ігровою платформою, яка надає гравцям сучасні слоти та інші азартні розваги. Варто зазначити, що цей сервіс входить до ТОП-10 рейтингу найбільш затребуваних.

Сам процес гри за два роки став більш розвиненим у технологічному плані, адже тепер віртуальні слот-машини та настільні ігри представлені у 3D форматі. Вибираючи онлайн-казино гравці звертають увагу не лише на наявність ліцензії, а також на комп'ютерну графіку та якість ігор.

Підсумки

Без сумнівів, гемблінг напрямок виграє у наземних закладів, за рахунок маневреності та інноваційності. Адже гравці отримують бажані розваги у домашній обстановці.

За півроку війни патріотичний ігровий контент став тенденцією, яку підтримують усі відповідальні компанії. Азартні стали не просто невід'ємною частиною побуту, а також і можливістю зробити свій внесок у перемогу.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри.

Соsmolot.ua належить товариству з обмеженою відповідальністю "Спейсікс". Ліцензію на ведення діяльності з організації та проведення азартних ігор в мережі Інтернет видано 08.02.2021 року. Рішення КРАЇЛ №34 від 02.02.2021 строком на 5 років.