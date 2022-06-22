Мобільна версія казино Гоксбет

Goxbet Casino входить у число лідерів сучасного українського ринку гесблінгу з 2017 року. Воно користується популярністю серед гравців із різних країн. Відвідувачі сайту казино не прив’язані до конкретного пристрою. Вони можуть використовувати для гри різноманітні девайси – ноутбуки, комп’ютери, мобільні гаджети.

Для гри з мобільних пристроїв розроблено спеціальне мобільне казино. Воно адаптоване під екрани невеликих розмірів та може використовуватись на більшості сучасних смартфонів та планшетів, які функціонують на Android или iOS. Використовуючи мобілну версію Гоксбет, користувачі можуть грати з будь-якого зручного місця – для цього потрібен лише смартфон та доступ до інтернету.

У нинішній час більшість гравців надають перевагу використанню не декстопної, а мобільної версії. Щоб грати у казино зі смартфону, нічого встановлювати на пристрій не треба. Після того, як гравець заходить на сайт зі свого мобільного гаджету, система автоматично перенаправлює його на мобільну версію ресурсу.

Можливості мобільної версії

Ігрові можливості та функціонал мобільної версії казино Android и iOS не обмежені та повністю ідентичні браузерній. Користувачі мають можливість грати зі смартфонів у будь-які слоти, карткові або настільні ігри, приймати участь у турнірах, розіграшах та лотереях, активувати бонуси, проходити реєстрацію в казино, запускати демо-версії автоматів і т.п.

Інтерфейс мобільної версії запропоновано в різних мовах. В меню присутні наступні розділи:

Ігровий зал;

акції та бонуси;

каса;

ставки на спорт;

турніри;

лотереї та розіграші;

джекпоти;

інструкції і т.д.

У мобільній версії використовується програмне забезпечення від авторитетних світових провайдерів. Гравці мають доступ до двох тисяч гральних автоматів різноманітних тематик, грати в які можна на гроші або безкоштовно, без реєстрації.

На гроші грати через мобільну версію можуть лише зареєстровані користувачі. Реєстрація в казино дуже проста та займає всього пару хвилин. Вказавши логін, пароль та свої контактні дані, користувач отримує доступ до особистого кабінету, в якому може поповнити ігровий рахунок одним із способів.