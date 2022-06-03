Дракон-волонтер допомагатиме збирати кошти на гуманітарку

Віртуальний амбасадор Драгобрат стане талісманом українського покерного руму PokerMatch та активним кіберволонтером, який підтримує всі благодійні турніри бренду.

У часи, коли всі українці об’єдналися заради спільної перемоги над ворогом, бренди просто не мають права стояти осторонь. Із перших днів війни бренд PokerMatch допомагає тим, хто цього найбільше потребує, і прагне, аби в цій допомозі взяли участь якомога більше спортсменів-покеристів. Саме з метою об’єднання компанія вирішила анонсувати свій новий талісман у вигляді кіберволонтера.

Дракон Драгобрат — це діджитальний персонаж, що став уособленням якостей усієї компанії PokerMatch. Головний герой — це своєрідний провідник у світ цікавих сучасних розваг, який знайомить аудиторію з покером та навколопокерним світом, розповідає про розважальні ігри та допомагає орієнтуватися в їх різноманітті.

У тяжкий для країни час дракон-захисник не може бути осторонь жахливих подій, адже він на стороні світла і добра. Поки українські «військові котики» борються за свободу України, кіберперсонаж у тилу працює над благодійними проєктами, які можуть підтримати військо й усіх українців.

Ім’я Драгобрат було обрано з декількох причин: по-перше, це український персонаж із максимальною етнічною ідентичністю (в команді PokerMatch дракона вже ласкаво прозвали дракотиком або драгокотиком). Родом він із високогірного урочища українських Карпат — Драгобрату. Характер дракона дещо войовничий, темпераментно-гуцульський, проте щирий та справедливий.

Найяскравіші якості героя — швидкість, міцність, активність у громадському житті, інтерес до всього нового і, звичайно, готовність прийти на допомогу. Персонажу властиво все драйвове, азартне й нове. З’явився дракон біля підніжжя гори Стіг на Закарпатті.

«Ми відчуваємо відповідальність стати тим брендом, який зможе об’єднати наших гравців заради допомоги людям та якнайшвидшої перемоги над ворогом. Із перших днів війни ми бачимо, як об’єдналось усе українське та міжнародне покерне ком’юніті. Дракон Драгобрат стане своєрідним узагальнюючим образом усіх ініціатив компанії та транслюватиме актуальні проєкти бренду, в тому числі благодійні», — коментують у PR-службі PokerMatch .

Незабаром у бренд-амбасадора PokerMatch з’являться власні сторінки в соціальних мережах. Там дракон висвітлюватиме свою волонтерську діяльність.

На честь дракона Драгобрата командою PokerMatch уже ініційовано новий «Вогняний турнір» із призовим фондом у 200 000 гривень для гравців. Додатково 50 000 гривень буде передано на гуманітарну допомогу. Деталі — на офіційному сайті компанії.