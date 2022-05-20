Збірна України з покеру їде за перемогою на Кубок Світу

Перемагати треба на всіх фронтах - основному військовому, творчому, пісенному та спортивному. Важливо, щоб наш прапор майорів звідусіль!

З 23 по 27 травня у Північній Македонії пройде Чемпіонат світу з матч-покеру Nations Cup 2021, у якому візьме участь Національна збірна України. Важливо відзначити, що українська команда є дворазовим і чинним чемпіоном світу (національна збірна носить титул чинного чемпіону світу 2019-2020), і тепер вона захищатиме своє почесне звання.

Суперниками нашої збірної будуть команди з Австрії, Ізраїлю, Німеччини, Ісландії, Індії, Італії, Казахстану, Литви, Македонії, Монголії, Сінгапуру, Швейцарії та Естонії.

У складі Збірної України цього разу зіграють як досвідчені покеристи, так і дебютанти таких змагань:

чемпіон світу з матч-покеру, ранер-ап Main Event EPT Артем Кобилінський (капітан команди)

чемпіонка світу з матч-покеру Ганна Мазно

двократний чемпіон світу з матч-покеру, призер турнірів WSOP Володимир Дрокін

стрімерка PokerMatch, переможниця багатьох онлайн-турнірів Іванна Соя

володар трофеїв європейських та українських серій Василь Забродський

успішні українські гравці Олександр Петрик та Ігор Котик

Президент IFMP Патрік Неллі зазначив: «Приємно бачити, як матч-покер сприймається масовою аудиторією. У нас є гравці різного віку, статі, фізичних можливостей і національностей, які змагаються один з одним на рівних умовах, що свідчить про абсолютну інклюзивність цього виду спорту. Nations Cup 2021 являє собою «спорт для всіх», у який може грати будь-хто, а цифровий спосіб означає, що й будь-де. Ми раді повернутися наживо в Македонію».

Із дня заснування команди її титульним спонсором є компанія PokerMatch, яка розробила новий стильний дизайн форми.

«Нас завжди об’єднував покер, а всіх чемпіонів — бажання перемогти. Тож нехай це єднання буде непорушним. Ми впевнені, що наша професійна команда достойно представить Україну на Кубку Націй. Наразі всі спортсмени виконують важливу соціальну місію, прославляючи країну на весь світ та розповідаючи про нелюдяну агресію з боку росії. Тому наснаги та вдачі нашим чемпіонам – у всьому іншому ми щиро допоможемо!» – коментують у PR-службі PokerMatch.

Також цього разу вперше партнером збірної виступить і компанія Parimatch. Спільно зі Всеукраїнською федерацією спортивного покеру спонсори збірної вирішать всі організаційні питання, аби ніщо не відволікало хлопців та дівчат від змагань.

В PokerMatch впевнені, що в цей тяжкий час наші покеристи та покеристки зроблять все можливе, щоб показати свою найкращу гру та подарувати Україні таку важливу та потрібну перемогу.

Ви можете підтримувати українську команду та вболівати за неї під час live-трансляцій Кубку Націй, які заплановані на Twitch- та YouTube-каналах PokerMatch.

*Матч-покер – це популярний різновид покеру, в якому максимально проявляється майстерність спортсменів.

Граємо заради благої справи, граємо заради України, віримо в перемогу!