«Українська ракета», що впала під Бєлгородом, насправді прилетіла з території Росії

Вчора один з бєлгородських телеграм-каналів опублікував кадри з відеореєстратора, де видно потрапляння невідомого боєприпаса в районі Нікольського на півдні від Белгорода. Раніше російські ЗМІ стверджували , що туда попала українська ракета.

Наспраді виявилось, що відеореєстратор знімає в південно-східному напрямку, а ракета прилітає зліва — з території Росії.

Разміри воронки заставляють припустити, що це був боєприпас крилатої чи балістичної ракети. За співвідношенням її розмірів це може бути крилата ракета 9М728 ОТРК "Іскандер-М".