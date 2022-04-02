«Українська ракета», що впала під Бєлгородом, насправді прилетіла з території Росії

«Українська ракета», що впала під Бєлгородом, насправді прилетіла з території Росії

Один із телеграм-каналів публікує кадри з відеореєстратора.

Джерело: Відомості

Вчора один з бєлгородських телеграм-каналів опублікував кадри з відеореєстратора, де видно потрапляння невідомого боєприпаса в районі Нікольського на півдні від Белгорода. Раніше російські ЗМІ стверджували , що туда попала українська ракета. 

Наспраді виявилось, що відеореєстратор знімає в південно-східному напрямку, а ракета прилітає зліва — з території Росії.

Разміри воронки заставляють припустити, що це був боєприпас  крилатої чи балістичної ракети. За співвідношенням її розмірів  це може бути крилата ракета 9М728 ОТРК "Іскандер-М". 

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