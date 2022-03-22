Байден відкинув наявність у США біологічної та хімічної зброї в Європі

За його словами, Росія "стверджує, що у нас в Америці є біологічна, а також хімічна зброя в Європі, це просто неправда".

Він додав: "Вони (Росія – ІФ) також заявляють, що в Україні є біологічна та хімічна зброя. Це очевидна ознака того, що вони самі розглядають можливість використання того й іншого".

Лідер США також попередив, що РФ не відмовиться від ідеї "угоди під чужим прапором" та можливості застосування в Україні хімічної зброї.

Байден пояснив: "Кожного разу, коли він (Путін – ІФ) починає говорити про щось, що, на його думку, НАТО, Україна чи Сполучені Штати збираються зробити, це означає, що він готується це зробити. Це не жарт", – наголосив президент США.