Байден: Українські військові мають усе необхідне, щоб робити те, що вони роблять

"Ідея щодо того, що у них недостатньо сучасних ресурсів, просто не відповідає дійсності. Я не збираюся витрачати час на те, щоб вдаватися до подробиць, але суть у тому, що вони мають усе необхідне, щоб робити те, що вони роблять", - сказав Байден на зустрічі з представниками великого бізнесу.

Він додав, що США направили Україні та союзникам з НАТО в регіоні "значну військову допомогу", відправлена зброя дозволяє знищувати танки, гелікоптери та літаки супротивника.