Джон Кірбі заявив про можливість запобігти вторгненню Росії в Україну

Прес-секретар Пентагону Джон Кірбі подвоїв стратегію адміністрації Байдена щодо використання загрози санкцій як стримуючого фактора і відкинув посилені заклики до введення санкцій перед вторгненням.

«Це має бути стримуючим фактором. Якщо ви покараєте когось за те, чого він ще не зробив, тоді він міг би просто зробити це», – додав Кірбі. «І ми сподіваємося, що це може вплинути на розрахунки пана Путіна».

Кірбі сказав у "Fox News Sunday", що Путін все ще має багато варіантів, якщо він вирішить зійти з дипломатичного курсу на напруженість, сказавши: "Ми зробили серйозні пропозиції і говорили про зміну, наприклад, масштабу та ми, безумовно, висунули інші пропозиції, щоб спробувати переконати пана Путіна, що ми серйозно».

Кірбі пояснив, що питання членства України в НАТО «це питання для України та для НАТО. Це не те, що пан Путін може просто накласти вето чи вирішити сам, це знову ж таки між Союзом та Україною».

Деякий контекст: Кірбі не став би розглядати окремі претензії Путіна, але він охарактеризував їх як «обурливі заяви» і сказав, що в цілому «їм просто не довіряють».

Він сказав, що Путін «грає жертву».

Прес-секретар Пентагону заявив, що «ми все ще вважаємо, що є час запобігти» вторгненню Росії в Україну.

Від Сари Фортінскі з CNN