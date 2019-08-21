У Греції розбився приватний вертоліт з двома росіянами на борту

Аварія сталася у вівторок ввечері за 60 кілометрів на південь від Афін, інформує "Європейська правда".

В результаті аварії загинули два російських пасажири віком 56 і 24 років, а також 57-річний грецький пілот. Їхні тіла були виявлені водолазами берегової охорони на мілководді недалеко від порту острова.

Вертоліт Agusta A109, зафрахтований приватно, вилетів з острова Порос і повинен був приземлитися в міжнародному аеропорту Афін.

Правоохоронці розслідують причини смертельного інциденту.