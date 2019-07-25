Мільярдера-педофіла виявили на підлозі камери у напівнепритомному стані
Американський мільярдер Джеффрі Епштейн звинувачується у сексуальній експлуатації дітей та работоргівлі.
Американського мільярдера Джеффрі Епштейна, обвинуваченого в сексуальній експлуатації дітей та работоргівлі, знайшли на підлозі камери в міській в'язниці Нью-Йорка. Про це повідомляє NBC .
За словами джерел, чоловіка виявили в напівнепритомному стані з мітками на шиї. В даний час слідчі намагаються встановити обставини події.
Раніше повідомлялося, що звинувачення також пов'язані зі спробою підкупити людей , які могли би виступити як свідки у справі про торгівлю людьми. Епштейн нібито перевів двох неназваним особам $ 350 тис.
З урахуванням цих обставин прокуратура вимагає, щоб суд не дозволив мільярдерові вийти на свободу до закінчення процесу над ним.