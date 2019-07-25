У Північній Кореї випробували ракету нового типу
Дві ракети ближнього радіусу дії запустили у напрямку Японського моря.
Про це пише «Ренхап» з посиланням на південнокорейські збройні сили.
25 липня КНДР випустила дві ракети ближнього радіусу дії в напрямку Японського моря.
Одна ракета малої дальності пролетіла близько 430 кілометрів, а інша - близько 690 км. Вони досягли максимальної висоти 50 кілометрів і впали в Японське море.
За інформацією джерела, друга ракета виглядає, як ракета нового типу і вимагає додаткового вивчення.