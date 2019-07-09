Помер експрезидент Аргентини Фернандо де ла Руа

Помер колишній президент Аргентини Фернандо де ла Руа..

Де ла Руа був 81 рік.

Він був президентом Аргентини з грудня 1999 до грудня 2001.

У 2007 році Де ла Руа було пред'явлено звинувачення в причетності до вбивства п'яти осіб.

Де ла Руа займав президентську посаду з 1999 по 2001 роки і був змушений піти у відставку в зв'язку з економічною кризою в країні. Тисячі людей, чиї банківські вклади були заморожені, регулярно влаштовували масові акції протесту. Для розгону маніфестантів поліція застосовувала зброю і сльозогінний газ, що призвело до загибелі людей. Сам президент незабаром після початку кризи втік з країни.