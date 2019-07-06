Меланію Трамп перетворили у «потворну» статую

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Про це повідомляється на сайті столичної галереї Match.

Статуя встановлена ​​на березі річки Сави в населеному пункті Рожнов недалеко від рідного міста першої леді США - Севніци. Скульптура зображує Меланію Трамп в блакитній сукні, в якій вона була присутня на інавгурації чоловіка. Рукою вона вітає місто.

Статую виконано з дерева в жанрі наївного мистецтва, що передбачає умовність його сприйняття. Так, помітна навмисна грубість при виконанні рис обличчя і фігури.

У соцмережах неоднозначно оцінили роботу скульптура, вважаючи її несхожою на дружину американського лідера, пише «Бі-бі-сі» . Так, користувачі знайшли схожість статуї з Смурфеттою (героїнею мультфільму «Смурфи»), назвали її химерною, потворною і ганебною.

Автор концепції - американський художник Бреда Дауні. Відзначається, що йому належить тільки ідея скульптури, саму роботу виконував найманий працівник, який за допомогою бензопили втілив її в життя. Показ статуї - частина виставки Ta Eho ( «Це Ехо»), яка відкрилася в Любляні.