Пентагон урізав бюджет ядерної ракетної програми заради стіни Трампа

Пентагон оголосив про виділення $ 1,5 млрд на будівництво ділянки стіни на кордоні з Мексикою, частина коштів буде виділена з бюджету програм, які включають ядерну міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III і космічні випробування, з'ясувала газета The Washington Post .

Газета отримала доступ до внутрішнього документу міноборони США. У ньому міститься детальний план того, яким чином Пентагон профінансує будівництво ділянки прикордонної стіни, на який чиновники виділили $ 1,5 млрд. Їх планується витратити на зведення стіни завдовжки близько 80 миль (128 км).

У документі не вказано, скільки саме грошей надійде від кожної програми, але вони хоча б перераховані, пише видання. Зокрема, це балістична ракетна програма Minuteman III, яка, за словами Пентагону, вимагає поновлення старіючої наземної інфраструктури. Пентагон також має намір виділити гроші з програми бортової системи дальнього радіолокаційного виявлення та управління (АВАКС). Ще частина коштів піде від грошей, призначених для космічних випробувань за участю DARPA.