Вихователь в Китаї отруїв дітей і був заарештований

Xue Yubin / Xinhua / Globallookpress.com

Співробітник одного з дитячих садків в Китаї був заарештований за підозрою в навмисному отруєнні вихованців. Про це повідомляє New York Post.

Інцидент стався в міському окрузі Цзяоцзо в провінції Хенань. Як повідомили в місцевій поліції, вихователь на прізвище Ван звинувачується в тому, що минулого тижня підсипав в їжу дітей нітрит натрію.

South China Morning Post пише, що дітям стало погано після сніданку, у них почалась блювота, деякі знепритомніли. В результаті 23 вихованця потрапили в лікарню. Мотиви події поки встановлюються.

Нітрит натрію використовується для поліпшення кольору і як консервант у виробах з м'яса і риби, а також як антибактеріальний агент. Його застосовують в медицині. Однак при прийомі в значному обсязі речовина може викликати серйозне отруєння, аж до летального результату.

Один з найсерйозніших випадків отруєння дітей стався в 2002 році, відзначає New York Post. Тоді 42 людини, в основному школярі, померли, з'ївши їжі з щурячою отрутою в місті Нанкін. Її підсипав в їжу чоловік, який, як вважалося, заздрив процвітаючому бізнесу суперника. Винного стратили.