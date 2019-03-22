Через вибух на китайському хімзаводі постраждало понад 600 осіб

Про це повідомляє Reuters .

640 постраждалих перебувають у лікарнях, 32 з них у важкому стані. Після вибуху будівлю охопила пожежа, яка перекинулася на сусідні заводи. Вибуховою хвилею вибило вікна прилеглих будинків і шкіл.

Вибух прогримів вдень 21 березня. Спочатку повідомлялося про шість загиблих і декількох десятках постраждалих.

Завод з виробництва добрив Chenjiagang Tianjiayi був відкритий в Яньчен в 2007 году. З власників комбінату раніше неодноразово стягували штрафи за негативний вплив на навколишнє середовище і порушення правил техніки безпеки.