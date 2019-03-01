У Варшаві курсують таксі з наліпками «Хто замовив Катю Гандзюк?»

Сім автомобілів-таксі з наліпками з текстом «Kto zlecił Katię Handziuk?» та зображенням трагічно померлої української громадської активістки тепер їздитимуть вулицями столиці Польщі. «Про Катю Гандзюк читатимуть в заторах, на світлофорах і паркінгах Варшави», - наголошують у спільноті «Хто замовив Катю Гандзюк?» у Facebook, інформує Польське радіо.

«Так, наша ініціатива перейшла межі України, і поширюється активістами європейських країн. Світова спільнота знає про те, що в Україні відбувається з громадськими активістами, які борються з корупцією, не мовчать, проявляють ініціативу та мають свою точку зору. Тепер всі знатимуть про причетність керівної ланки Херсонської області до вбивства, прикривання „своїх” парламентарями, про затягування процесу пошуку організаторів і про те, як ніяковіє Президент України, коли чує просте питання „Хто замовив Катю Гандзюк”», - говориться у повідомленні.

У спільноті обіцяють продовжувати «працювати на всіх фронтах, аби відновити справедливість та покарати причетних до вбивства» і наголошують, що «тільки спільними діями можна не допустити закриття справи „по-тихому”».