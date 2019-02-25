У Польщі зросте чисельність американських військ

У ранковій програмі Польського радіо 23 лютого очільник Міністерства національної оборони підтвердив повідомлення щоденника «Rzeczpospolita» про те, що в Польщі збільшиться чисельність американських військ, інформує Польське радіо.

За словами міністра Маріуша Блащака, збільшення військового контингенту буде корисним і для польської, і для американської сторін. Для Вашингтона це означатиме реалізацію однієї зі стратегічних цілей, тобто поліпшення безпеки в регіоні. «Процес збільшення чисельності військ Сполучених Штатів у Польщі корисний і для Польщі, і для США, тому що в такий спосіб американці досягають політичної мети, якою є гарантування безпеки», – сказав міністр національної оборони Маріуш Блащак.

Польський міністр додав, що збільшення чисельності американських військ є також заслугою нинішньої посол США в Польщі, Джорджет Мосбакер. У розмові з нею міністр подякував за внесок у реалізацію цієї мети.

За повідомленням газети «Rzeczpospolita», американська сторона розглядає розміщення у місті Познань на заході Польщі штаб-квартири, якою мав би керувати дво- або тризірковий генерал. Міністр Маріуш Блащак наголосив, що всі такі рішення США будуть корисними для цілого регіону та східного флангу НАТО.