У Польщі затримано екс-речника Міноборони та екс-депутата Сейму

Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало шістьох осіб, котрі посилалися на впливи у Міністерстві національної оборони.

За інформацією Центрального слідчого бюро, затримані довели Польську збройну групу (пол. Polska Grupa Zbrojeniowa, PGZ) до «збиткового розпорядження майном та до безпосередньої небезпеки заподіяння великої матеріальної шкоди», повідомляє Польське радіо.

Серед затриманих є екс-голова політичного кабінету Міністерства національної оборони Бартломєй М., екс-член правління PGZ S.A. Радослав О., екс-парламентарій Мріуш Антоні К., а також троє екс-працівників Міністерства оборони і компанії PGZ.

Усіх затриманих привезуть до Окружної прокуратури у Тарнобжеґу, де їх допитають та висунуть їм обвинувачення. У зв’язку із затриманнями, співробітники Центрального слідчого бюро проводять обшуки у понад 30 місцях.

Слідство Центрального слідчого бюро стосується недбальства, посилання на впливи та фальшування документів під час підписання контрактів компанією PGZ S.A.