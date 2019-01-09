Банда перевозила через Польщу до Німеччини викрадені в Росії дорогі авто

Прокуратура в Люблині обвинуватила чотирьох чоловіків – громадян Росії та Білорусі – в участі в організованій злочинній групі, котра займалася викраденням у Росії авто марки Toyota Land Cruiser, вивезенням та продажем їх у Німеччині. Обвинувальний акт внесено до Окружного суду в Люблині.

Група діяла від липня 2016 року до червня 2018 року. Протягом цього періоду її члени перевезли з Росії до Німеччини, через пункт пропуску в Тересполі на польсько-білоруському кордоні, щонайменше 57 позашляховиків класу «люкс» Toyota Land Cruiser. Як з’ясувала прокуратура, ці авто з Німеччини на суднах перевозили до Африки.

Транспортні засоби мали змінені ідентифікаційні номери та фальшиві реєстраційні документи. Члени групи виконували у її структурі визначені завдання. Частина викрадала авто, інші переробляли їхні ідентифікаційні номери і документи, що підтверджують дані авто, а також право на їхнє використання. Інші члени банди шукали покупців, а також вивозили автівки з Росії та привозили їх клієнтам. Водії залишали позашляховики на терені Європейського Союзу і літакам поверталися до Росії.

Обвинувальний акт направлено проти трьох громадян Росії та громадянина Білорусі. Усім їм висунули обвинувачення в участі у міжнародній організованій злочинній групі, котра займалася викраденням авто, зміною ідентифікаційних номерів, підробкою реєстраційних документів та продажем транспортних засобів.

Усіх обвинувачених арештували. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі, інформує Польське радіо.