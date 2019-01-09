У 2019 році українці в Польщі отримуватимуть більше

Згідно з розпорядженням польського уряду, з початку 2019 року валова мінімальна зарплата для всіх працівників в країні становитиме 2250 злотих (16 550 грн.), що на 7,1% (150 злотих) вище, ніж в попередньому році, пише ubr, посилаючись на польський ресурс Gratka Praca. Це означає, що працівник на самій низькокваліфікованій посаді отримає «на руки» близько 1634 злотих (12 020 грн.), що майже втричі більше, ніж в Україні.

Крім мінімальних місячних окладів, польський уряд переглянув і погодинні ставки: з 1 січня 2019 року мінімальна ставка складе 14,7 злоти за годину (100 грн.). Тобто чистими грошима працівники отримуватимуть близько 10,7 злотих за годину (73-74 грн.).

При цьому важливо відзначити, що встановлена ​​законодавчо мінімальна зарплата, як помісячна, так і погодинна, не поширюється на цивільно-правові договори. Наприклад, на договори по комісійній оплаті праці.

Як правило, працівники, які отримують винагороду на рівні мінімальної зарплати, працюють повний робочий день. Однак в разі неповної зайнятості (неповний робочий день, 1/4 часу і т. д.) мінімальна заробітна плата буде вираховуватися пропорційно відпрацьованому часу.

Підвищення мінімальної зарплати торкнеться також і розрахунку розміру вихідної допомоги у разі звільнення працівника. З 2019 року роботодавець зобов'язаний буде видавати не більше 15 мінімальних зарплат, тобто 33 750 злотих (248,3 тис. грн.).

Слід зазначити, що польський уряд пильно стежить за дотриманням роботодавцями встановлених нормативів . У разі несплати працівникові належної зарплати, Національна інспекція праці штрафуватиме роботодавців на суму від 1 тис. до 30 тис. злотих.